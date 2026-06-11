Ще тиждень, і Крим охопить повний хаос: військовий дав пораду росіянам

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В окупованому Криму та на півдні РФ загострюється паливна криза — ситуація з бензином уже дійшла до критичної межі. У Краснодарському краї люди змушені стояти у величезних чергах, тоді як на півострові паливо фактично зникло з продажу: на АЗС збираються сотні автомобілів, але заправитися майже неможливо.

Про це повідомляє аналітик та військовий Сергій Марченко.

«І до нас добралась ета сітуация з бєнзіном — страждає в Краснодарському краї Фьокла і питає, чи ми в курсі, что с етім дєлать? Так ми в курсі. Вам треба с***ться на**й, бо буде тільки гірше», — попередив він.

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Він іронічно зауважує, що туристичний сезон на півострові обіцяє бути «незабутнім», адже відпочивальникам доведеться стикнутися з дефіцитом пального та труднощами з пересуванням. Марченко попереджає: якщо проблема збережеться, це може призвести до непередбачуваної ситуації.

«Якщо росіяни не знайдуть протидії українському полюванню на бензовози і ситуація протримається ще тиждень, в Криму настане хаос. Зараз росіяни, які не можуть виїхати, продовжують своє проживання, але очевидно, що з кожним днем це буде зробити складніше, бо приїжджають нові відпочивальники і старих скоро будуть викидати на вулицю», — пише він.

Щобільше, прогнозує експерт, відсутність палива спричинить проблеми з харчуванням.

«Вже зараз купівля продуктів в Криму обмежена, а далі Крим чекають невеселі часи без їжі і можливостей виїхати звідти. Це колосальна соціальна напруга і дорогим росіянам це точно не сподобається», — зазначає він.

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Також Марченко наголошує, що така ситуація підсилює соціальну напругу і підриває пропагандистський образ «стабільного» Криму. За його словами, «ідеальна картинка тріщить по швах», а люди дедалі відкритіше критикують владу. На цьому тлі він робить висновок про ознаки системної крихкості росії, яка проявляється одночасно в кількох сферах — від фронту до внутрішніх регіонів. Станом на сьогодні:

наступ зупинено, просування фактично відсутнє;

є напруженість в регіонах, зокрема на Кавказі;

термінові кадрові рішення свідчать про кризові процеси;

послаблення позицій на світових ринках нафти й палива;

проблеми з постачанням ресурсів, зокрема пального;

окуповані території: локальні кризи в Криму та на півдні;

зростання невдоволення серед населення.

«Тобто, сиплеться вже не щось одне, а ціла система рветься на шматки в багатьох місцях і запасу міцності критично не вистачає», — акцентував військовий.

Водночас Марченко застерігає, що це не означає негайного краху, але ситуація є безпрецедентною за останній час і може мати серйозні наслідки.

Російська сторона відкрито демонструє намір утримувати захоплене будь-якою ціною. Саме цим пояснюється активізація риторики щодо ядерної зброї, яка, втім, навряд чи здатна змінити реальний стан справ. Звідси й терор цивільних, наголошує Марченко.

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На цьому тлі зростають ризики масованих атак, тож аналітик закликає українців не нехтувати власною безпекою. Йдеться про можливий комбінований удар по Києву із застосуванням великої кількості безпілотників і ракет у найближчі дві доби. Ворог підступний, тож реагуйте на тривоги й бережіть себе та своїх близьких.

Як ми писали, в окупованому Севастополі припинили видачу бензину, оскільки вантажівки з пальним не змогли дістатися міста через удари України по логістичних маршрутах. Окупаційна влада була змушена скасувати систему талонів і обмежити використання залишків пального лише для критичних служб і громадського транспорту. Серія ударів по інфраструктурі та шляхах постачання суттєво загострює паливну кризу в Криму й безпосередньо впливає на можливості російської логістики загалом.

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