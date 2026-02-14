Ще в одному місті України запрацював 5G: де можна скористатись сучасним зв'язком

Інтернет 5G запрацював в Харкові / © pexels.com

Міністерство цифрової трансформації у п’ятницю, 14 лютого, офіційно оголосило про масштабування пілотного 5G на Харків, який розташований всього за 30 кілометрів від кордону з Росією. Цей крок став символічним сигналом того, що життя та інновації розвиваються навіть там, де ворог намагається їх знищити.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Telegram.

Старт роботи мережі припав на День закоханих, і першими її можливості випробували молодята Владислав та Катерина. Пара уклала шлюб онлайн через застосунок «Дія», використовуючи при цьому швидкісний 5G-інтернет. У відомстві молодят вже назвали «найінноваційнішою родиною України».

Найіноваційніше весілля 5G у Харкові / © Міністерство цифрової трансформації

Чим 5G кращий за попередників

Технологія 5G — це не просто чергове оновлення мобільного інтернету, а якісний стрибок, що відкриває нові можливості для цифрової економіки. Ключова перевага нового стандарту полягає у швидкості передачі даних: якщо 4G працює в межах сотень Мбіт/с, то 5G здатний досягати показників у кілька Гбіт/с, що дозволяє завантажувати великі файли майже миттєво.

Іншою критичною характеристикою є мінімальна затримка сигналу (ping), яка в мережах п’ятого покоління становить лише 1–5 мілісекунд проти 30–50 мс у попередників. Така швидкість реакції необхідна для розвитку телемедицини, дистанційного керування технікою та безпечного руху безпілотних автомобілів.

Крім того, 5G дозволяє підключати значно більшу кількість пристроїв на одиницю площі, що є фундаментом для розвитку «інтернету речей» — від розумних лічильників до систем управління міською інфраструктурою.

Нагадаємо, що раніше мобільний оператор Київстар вже запустив пілотний 5G у місті Бородянка Київської області. Це стаціонарний кластер, де технологію випробовують у реальних умовах для перевірки її сумісності з українською інфраструктурою.