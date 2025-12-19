ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

«Щедрик» на зруйнованій ТЕС: ДТЕК закликав міжнародних партнерів допомогти відновити енергетику

На одній зі зруйнованих ТЕС компанії ДТЕК прозвучала різдвяна композиція «Щедрик» у виконанні хору та оркестру.

«Щедрик» на зруйнованій ТЕС: ДТЕК закликав міжнародних партнерів допомогти відновити енергетику

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Різдвяний «Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, зруйнованої російськими атаками. Захід відбувся безпосередньо на пошкодженому енергетичному об’єкті та став публічним зверненням компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури», - йдеться в ньому.

Зазначається, що проведення виступу в період різдвяних свят стало нагадуванням про умови, в яких українська енергосистема працює вже четвертий рік поспіль — під постійними атаками та з масштабними руйнуваннями генерації й мереж.

Подія мала на меті зафіксувати реальний стан енергооб’єктів і привернути увагу до потреб сектору у фінансуванні, обладнанні та захисті.

«За час повномасштабної війни українська енергетика зазнала системних і масштабних руйнувань. Ми інвестуємо значні ресурси у відновлення теплової генерації та шахт, але для стабільної роботи енергосистеми необхідна посилена й довгострокова підтримка міжнародних партнерів — як у відновленні, так і в захисті критичної інфраструктури», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie