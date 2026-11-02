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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Щекавиця знову в трендах: українці відповіли мемами на фейкову ядерну загрозу

Після неправдивих сповіщень про небезпеку користувачі Threads повернулися до жартів про Щекавицю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ядерний вибух

Ядерний вибух / © pexels.com

Фейкові повідомлення про ядерну загрозу стали приводом для нової хвилі мемів у соцмережах. У Threads користувачі згадують Щекавицю та жартують про плани на випадок апокаліпсиса.

Приводом стали повідомлення після несанкціонованого втручання в роботу застосунку «Повітряна тривога». Команда сервісу тимчасово вимкнула сповіщення та призупинила його роботу, а згодом почала відновлювати функції.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

У КМДА наголосили, що жодної радіаційної загрози немає, та закликали довіряти офіційним джерелам. Тим часом у соцмережах на ситуацію відреагували гумором — із поверненням Щекавиці в обговорення.

Нагадаємо, що у Росії зламали сервіси МНС: росіянам розіслали фейки про ядерний удар

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