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Щекавиця знову в трендах: українці відповіли мемами на фейкову ядерну загрозу
Після неправдивих сповіщень про небезпеку користувачі Threads повернулися до жартів про Щекавицю.
Фейкові повідомлення про ядерну загрозу стали приводом для нової хвилі мемів у соцмережах. У Threads користувачі згадують Щекавицю та жартують про плани на випадок апокаліпсиса.
Приводом стали повідомлення після несанкціонованого втручання в роботу застосунку «Повітряна тривога». Команда сервісу тимчасово вимкнула сповіщення та призупинила його роботу, а згодом почала відновлювати функції.
У КМДА наголосили, що жодної радіаційної загрози немає, та закликали довіряти офіційним джерелам. Тим часом у соцмережах на ситуацію відреагували гумором — із поверненням Щекавиці в обговорення.
Нагадаємо, що у Росії зламали сервіси МНС: росіянам розіслали фейки про ядерний удар