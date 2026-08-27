Що буде, якщо бронювання згорить: юрист розповів про наслідки

Бронювання від мобілізації / © ТСН

Реклама

Втрата бронювання чи відстрочки не дає людині гарантованого часу на власні справи — представники ТЦК та СП можуть доправити її на ВЛК того ж дня, а частина процедур на практиці відбувається без чіткого правового врегулювання.

Про це в інтерв’ю «Главреду» розповів керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і партнери» Нікіта Муренко.

Реклама

«Ми не можемо фізично змушувати людину проходити ВЛК, подобається це комусь чи ні. Наразі відповідальність за непроходження ВЛК має адміністративний характер. Якщо держава вважає, що громадянин не пройшов ВЛК, на нього має бути накладено штраф», — зазначив він.

Реклама

Що чекає на людину після втрати бронювання

Юрист пояснює: якщо людина не потрапляє на очі представникам ТЦК чи поліції на вулиці, найімовірніше, їй просто надішлють повістку поштою. За його спостереженнями, зараз увагу звертають не стільки на статус розшуку, скільки саме на наявність чи відсутність бронювання та відстрочки.

«Якщо у вас немає ані відстрочки, ані бронювання, ймовірність призову, навіть за відсутності розшуку, дуже висока. Якщо ж людина протягом місяця-двох нікого не зустріне на вулиці, їй може просто надійти повістка, сформована в електронній системі та надіслана звичайною поштою», — пояснив Муренко.

Ігнорування повістки, за словами юриста, має свою ціну — статус порушника правил військового обліку і роки життя в постійній тривозі.

«Якщо не з’явиться за повісткою, може потрапити в розшук і отримати статус порушника правил військового обліку. Після цього ТЦК і СП передають інформацію поліції, поліція вносить його до своєї бази „Армор“. І людина може опинитися в ситуації, коли роками сидить вдома і боїться куди-небудь вийти», — наголосив він.

Реклама

Мобілізація в Україні — останні новини

Варто наголосити, що наявність підстав для відстрочки не означає її автоматичного надання. Якщо громадянин не подав відповідну заяву та підтверджувальні документи, право на відстрочку не виникає. Від листопада 2025 року в Україні діють оновлені правила подання заяв. У ТЦК пояснили чіткий алгоритм дій.

Наразі передбачено два варіанти подання документів:

Онлайн (основний спосіб): через мобільний застосунок «Резерв+».

Офлайн: через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше повідомлялось про можливий перегляд мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні чоловіків старше 50 років та молодше 25 років може зазнати змін.

Новини партнерів

Новини партнерів