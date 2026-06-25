Що буде, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки: загрожує не лише штраф

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В Україні під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни можуть отримати повістку від ТЦК кількома способами. Що буде, якщо проігнорувати повістку, і який загрожує штраф 2026 року?

Детальніше про це розповіли у Харківському ТЦК та СП.

Як надсилають повістки 2026 року

Під час повномасштабної війни викликати громадян до ТЦК можуть двома способами: особистим врученням повістки чи надсиланням повістки поштою. Цей документ є офіційним викликом, який зобов’язує військовозобов’язаного з’явитися у визначений строк до ТЦК.

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Сучасні повістки можуть формуватися двома шляхами: виписуватися на традиційному паперовому бланку представником ТЦК або надходити в електронному вигляді через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для перевірки чинності електронних повісток використовують додатки, які зчитують QR-код.

Повістку можуть надіслати поштою лише за адресою проживання, яку громадянин вказав під час оновлення своїх облікових даних. Якщо ж військовозобов’язаний не уточнив фактичне місце проживання, лист направлять за його офіційно зареєстрованим місцем проживання.

На те, щоб забрати рекомендований лист від ТЦК з поштового відділення, чоловікам надається три дні.

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Дату візиту до ТЦК у разі відправлення повістки поштою розраховують від дня її надсилання:

протягом 7 діб — якщо адресат проживає в населеному пункті, який є адміністративним центром області;

протягом 10 діб — для жителів інших населених пунктів.

Кожен факт відправлення або особистого вручення документа фіксується в системі «Оберіг». Громадянин, який отримав повістку, має прибути у вказане місце і строк.

Якщо ви не можете вчасно прибути до ТЦК, ви повинні у триденний період повідомити про причини неявки. Поважними причинами є: хвороба, перешкоди стихійного характеру, воєнні дії та їхні наслідки, смерть близького родича або родича подружжя, інші обставини.

Якщо ж громадянину закидають неявку за повісткою, яку він насправді не отримував, йому знадобляться офіційні докази (наприклад, довідка від поштового оператора про відсутність листа або повідомлення про неможливість доставки). За наявності таких документів ТЦК скасовує порушення.

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Відповідальність за ігнорування повістки 2026

Належне вручення повістки (особисто під підпис або поштою) накладає на громадянина повну відповідальність за ігнорування виклику.

«Якщо людині вручили повістку належним чином — особисто чи поштою — вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України», — пишуть у ТЦК.

У випадку неявки за повісткою на порушників чекає штраф 17–25,5 тисячі гривень, а також оголошення у розшук.

Регулярне ігнорування викликів загрожує правовими обмеженнями та кримінальним переслідуванням. Особливо суворо карається неявка за так званою «бойовою повісткою» — це кваліфікується як пряме ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 ККУ) і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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Мобілізація в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, і невдовзі держава планує приділити особливу увагу чоловікам, які перебувають у розшуку ТЦК. Кілька народних депутатів повідомили, що Міністерство оборони наразі шукає правильну модель роботи для зменшення кількості таких осіб.

Очікується, що нові алгоритми розшуку базуватимуться на масиві даних із державних реєстрів про чоловіків віком від 18 до 60 років, проте офіційно ця інформація поки залишається закритою.

Раніше у Верховній Раді припускали, що порушників мобілізаційного законодавства можуть розшукувати за аналогією з неплатниками аліментів. Юристи зазначають, що до таких боржників в Україні застосовують жорсткі санкції: обмеження у праві керування транспортом і володіння зброєю, внесення до реєстру боржників, а також блокування банківських рахунків до моменту повного погашення заборгованості.

Водночас у парламенті на стадії ознайомлення перебуває законопроєкт № 15076 щодо правил поводження з військовозобов’язаними під час перевірки документів. Документ пропонує заборонити представникам ТЦК та поліції безпідставно застосовувати фізичну силу, спецзасоби або неправомірно затримувати громадян.

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Одним із найбільш дискусійних питань залишається отримання відстрочки для працівників критично важливих підприємств. Зокрема, дедалі частіше виникають ситуації, коли керівництво компаній наполегливо вимагає від підлеглих обов’язкового проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) перед подачею документів на бронювання.

Адвокати на порталі «Юристи.UA» наголошують, що подібні вимоги з боку роботодавців є регулярними, проте вони позбавлені законних підстав. Відсутність актуального медичного огляду юридично не впливає на можливість отримання бронювання.

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