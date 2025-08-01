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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1294
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2 хв

Що буде, якщо не прийти по повістці з "Укрпошти": пояснення юриста

Отримання повістки під час мобілізації в Україні означає, що обов’язково треба з’явитися у зазначену дату та час до місцевого ТЦК. За неявку по бойовій повістці загрожує вже кримінальна відповідальність.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Що буде, якщо не прийти по повістці з "Укрпошти": пояснення юриста

Після отримання повістки «Укрпоштою» військовозобов’язані мають з’явитись до ТЦК — так само, як і після вручення повістки особисто.

Уряд прийняв зміни, де неявка до ТЦК — це як кримінальний розшук.

Про це в етері «КИЇВ24» розповів юрист Юрій Танасійчук.

«В особливий період всі військовозобов’язані повинні надавати вичерпну інформацію про фактичне їхнє місце проживання, куди і надходитиме повістка „Укрпоштою“, — зазначає юрист.

У разі неявки ТЦК може звернутися до поліції для оголошення в розшук. У застосунку «Резерв+» статус буде позначено як «виявлено порушення військового обліку». У такому разі чоловіка можуть затримати на блокпосту та доправити до ТЦК.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про подовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Так, строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні подовжать до 5 листопада 2025 року.

Відтепер мобілізаційні розпорядження надходитимуть поштою цінним листом. Зміни торкнуться військовозобов’язаних із чинним ВЛК без відстрочки.

Повістка — це документ, який вручається військовозобов’язаному або резервісту для явки до ТЦК. Правильно вручена повістка — це повістка, яка вручається або відправляється поштою з дотриманням умов, зазначених у статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та за Постановою 560.

За ігнорування повістки в Україні передбачена відповідальність. Перша і друга неявки за повісткою для уточнення даних — це адміністративний штраф.

Третя неявка — можлива кримінальна відповідальність.

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