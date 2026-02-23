Що буде, якщо Словаччина вимкне рубильник Україні: в "Укренерго" пояснили

В Укренерго запевнили , що погрози Фіцо не вплинуть на українську енергосистему / © ТСН

Реклама

Якщо Словаччина все ж припинить постачати Україні електроенергію, це ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

Про це повідомляє «Укренерго».

У компанії пояснили, що востаннє Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.

Реклама

«Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання», — зазначає «Укренерго».

Водночас, попри заяви Фіцо, офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором — компанією SEPS — до «Укренерго» наразі не надходило.

«Оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини — НЕК „Укренерго“ та SEPS — є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації. Наразі між НЕК „Укренерго“ і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини», — зазначили в українській компанії.

Крім того, «Укренерго» сьогодні, 23 лютого, отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької компанії українська сторона обіцяє виконати в найкоротші терміни.

Реклама

«Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів», — підсумували в «Укренерго».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії в Україну з 23 лютого. Він поскаржився, що не зміг поговорити із Зеленським перед погрозами щодо електроенергії.