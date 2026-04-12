Що буде, якщо вчасно не передати показники лічильників

Реклама

Щомісяця українцям треба передавати показники лічильників. Саме ці дані використовуються для формування щомісячної платіжки, тому важливо фіксувати їх без помилок і відправляти у встановлені терміни.

Показники газового лічильника

Споживачам необхідно подавати показники лічильника від 1 до 5 числа кожного місяця.

Є кілька способів передавання показників газового лічильника:

Реклама

Оператору ГРМ (облгаз)

Через сайт або чат-бот облгазу

Зателефонувавши до контакт-центру облгазу

Показники лічильника електроенергії

Показники лічильника електроенергії слід подавати до 4 числа кожного місяця.

Ви можете передати їх наступними способами:

Через особистий кабінет на сайті оператора систем розподілу (ОСР)

Зателефонувавши до кол-центру ОСР

Використовуючи чат-боти в таких месенджерах як Viber, Telegram чи Facebook Messenger

Під час надсилання показань необхідно вказувати всі цифри, відображені на лічильнику до коми або виділеного червоним сектора. Початкові нулі враховувати не потрібно — передаються лише фактичні значення спожитої електроенергії

Показники води потрібно подавати щомісяця до 28 числа.

Реклама

Важливо: якщо споживач не встигне передати показники вчасно, оплату буде нараховано. У такому разі розрахунок проводиться не за реальним споживанням, а за середньодобовим обсягом використання електроенергії. Нерідко така сума виявляється вищою за фактичні витрати.

Нагадаємо, в Україні всі споживачі газу зобов’язані регулярно проводити повірку лічильників, періодичність якої залежить від класу точності пристрою. Повірка лічильників газу здійснюється кожні 8 років.

Усі роботи — демонтаж, заміна, доставлення, встановлення — здійснюються оператором ГРМ безкоштовно, незалежно від того, кому належить прилад. Повірку здійснюють лише акредитовані державні підприємства.

Якщо лічильник визнано непридатним, оператор ремонтує або замінює його власним коштом. Це передбачено законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність».