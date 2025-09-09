Що буде перемогою для України: історик дав свою відповідь

Українці / © Associated Press

Перемогою України у війні з Росією буде вихід з «російського міра» та вхід до іншого світу.

Таку думку доктор історичних наук, професор Українського католицького університету (УКУ) Ярослав Грицак висловив у інтерв’ю виданню «Українська правда».

Грицак зазначив, що з його погляду як історика, перемогою України буде вихід з «російського міра».

«З пункту мого, я як історик — це є остаточний вихід з «російського міра». Я вважаю, що це остання спроба Росії втримати Україну. Більше не вдасться. Росія ослаблена. Якби Росія була такою, як вона себе уявляє, Україна б не мала шансу. Вона не є супердержавою», — висловився професор.

Він зауважив, що в разі виходу України з «російського міра», вона не може стояти сама, тому що Росія — надто небезпечний і великий хижак. На думку Грицака, перемогою також буде вступ України до Євросоюзу та НАТО.

«Має бути, наприклад, як Польща, Чехія чи балтійські країни, які ввійшли в зони Європейської унії (ЄС) і НАТО. Тобто для мене перемога — це вийти з одного світу і ввійти в інший світ», — пояснив історик.

Нагадаємо, у квітні Грицак заявляв, що для України перемогою у війні є збереження державності. Він наголошував, що треба довести Росію до такого стану, коли вона не захоче воювати проти українців.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що перемогою у війні стане збереження незалежності держави.