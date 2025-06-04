Що буде після Стамбула-2: чи запровадять США серйозні санкції проти Росії за відмову Путіна припинити вогонь

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У понеділок, 2 червня, російська делегація приїхала туди зі своїм меморандумом, який відмовилася заздалегідь надати США та Україні, а потім сама ж його і «злила» кремлівським ЗМІ. У тристорінковому документі, який містить три розділи, немає нічого нового. Там зібрано все, про що вже і так публічно говорив Путін. Окрім, хіба що, ультиматуму до США та НАТО «збирати манатки й забиратися на кордони 1997 року». Про це ще в грудні 2021 року заявляли в російському МЗС.

Україна, на відміну від Росії, заздалегідь надала всім сторонам свій документ, в якому викладено наше бачення закінчення війни. Але Росія на нього не відреагувала ні під час другої зустрічі в Стамбулі, ні після неї. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, через відсутність конструктивного підходу з боку Росії, стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими.

«Ми вітаємо прогрес у цій сфері, але можна було би досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах, якби росіяни відповіли Україні взаємністю на її конструктивність. Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз», — додав Андрій Сибіга.

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Чи побачили нарешті у Вашингтоні неконструктивність росіян? Що тепер про нові санкції проти Росії кажуть на Капітолійському пагорбі? Та, чи буде третя зустріч української та російської делегацій? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Стамбульські домовленості: що про них кажуть Україна та Росія

За підсумками Стамбула-2 міністр оборони Рустем Умєров, голова української делегації на переговорах з росіянами, заявляв, що сторони домовилися про чергові обміни окремих категорій військових.

«Ми домовилися про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія — це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також ми домовилися про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів», — пояснив ще в понеділок, 2 червня, Рустем Умєров, додавши, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів.

Того ж дня Володимир Зеленський додав, що з 6000 тіл військових, які Росія хоче передати Україні, лише 15% опізнаних. За його словами, всіх наших треба забирати обов’язково, втім, вже був один момент, коли вони передавали в тому числі тіла своїх російських солдатів. Вже у середу, 4 червня, під час спілкування з журналістами український президент повідомив, що Україна готова обміняти 500 військових, але досі не отримала від росіян списків для обміну. Проте голова російської делегації, помічник Путіна Володимир Мединський також у середу, 4 червня, на нараді з очільником Кремля сказав, що обмін може відбутися навіть у форматі «1200 на 1200».

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«Ми домовилися провести паритетний обмін військовополоненими чисельністю не менше 1000 людей із кожної сторони. В першу чергу категоріями поранені, тяжко хворі та військовополонені віком до 25 років. Зараз погоджуються кінцеві цифри по паритету. Ми припускаємо, що це буде, напевно, 1200 людей з кожного боку. І це буде знову найбільший обмін військовополоненими. Почати готові 7, 8, 9 червня», — заявив Мединський.

Також Мединський нагадав про російську пропозицію, яку вони озвучили в Стамбулі, щодо «гуманітарних пауз» — припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. На це Володимир Зеленський дуже лаконічно відповів ще в понеділок, 2 червня: «Я вважаю, що ідіоти, тому що припинення вогню — для того, щоб не було вбитих. Для Росії припинення вогню — це просто питання невеличкої паузи у війні».

Коли порушувалося питання повернення викрадених Росією українських дітей, ще в понеділок, 2 червня, журналіст The Economist Олівер Керролл повідомляв, що відповів на це Мединський на закритих переговорах у Стамбулі: «Не влаштовуйте вистав для бездітних європейських бабусь». Частково про зневажливе висловлювання російської делегації про «європейських жінок» підтвердив і Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в середу, 4 червня. Проте, вже під час наради з Путіним, також у середу, 4 червня, Мединський показав список 339 викрадених Росією українських дітей, який у Стамбулі їм передала українська делегація, додавши, що вони «взяли його в роботу».

Щодо «Стамбула-3», пропозиція Києва давно відома, — це зустріч лідерів України та Росії, можливо навіть у ширшому форматі за участі президентів США та Туреччини. Проте, за словами Володимира Зеленського, лише за умови реальних кроків до миру з боку Кремля. Бо той меморандум, який російська делегація передала у Стамбулі, за словами українського президента, — це «ультиматум», який не залишає жодного простору для компромісів, на що розраховували (й, вочевидь, продовжують розраховувати — Ред.) у Вашингтоні. Проте, перед зустріччю на рівні лідерів Путін нарешті має погодитися на безумовне припинення вогню на 30 днів.

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Заочна перепалка: що про Росію кажуть у Конгресі США

На пропозицію президента Зеленського провести переговори на найвищому рівні, Путін відреагував доволі істерично. На тій самій нараді з Мединським та іншими російськими посадовцями у середу, 4 червня, очільник Кремля заявив, що «не веде переговорів із терористами», звинувативши Україну у підриві мостів у Брянській та Курській областях, які сталися в неділю, 1 червня, — в один день із атакою українських дронів на російські військові аеродроми.

Проте, щодо блискавичної спецоперації СБУ «Павутина», як і про удари по Керченському мосту, ні Путін, ні інші учасники його наради чомусь не згадали. Лише очільник російського МЗС Сергій Лавров сказав про «злочинні провокації за останні кілька днів», на які не треба піддаватися.

«Ці провокаційні дії, явно націлені на те, щоб зірвати переговори і продовжувати отримувати озброєння з європейських країн. Процес прямих переговорів, про що ви попередньо домовилися в одній з останніх розмов по телефону з Дональдом Трампом, він працює. Я вважаю, за будь-яких обставин краще мати канал спілкування», — додав Лавров.

Тож, як бачимо, головна ціль, яку росіяни переслідують цими переговорами, де вони продовжують висувати лише ультиматуми щодо капітуляції України, — це втримати Дональда Трампа в цьому процесі та уникнути нових санкцій. Проте, й без затягування Путіним часу, як бачимо, особисто у Трампа і його адміністрації немає політичної волі чинити тиск на Росію, запровадивши більш жорсткі санкції. Навіть незважаючи не хвилю критики щодо цього в американських медіа, зокрема й на прореспубліканському каналі Fox News.

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Як зазначає The Hill, після успішної спецоперації СБУ «Павутина» в одному з ефірів головний політичний аналітик Fox News Бріт Х’юм фактично заперечив слова Трампа про те, що президент Зеленський та Україна не мають карт чи козирів на переговорах з Росією.

«Це безумовно доводить, що ця країна (Україна — Ред.), президенту якої (Володимиру Зеленському — Ред.) в Білому домі казали, що в нього немає жодних карт, що в нього, очевидно, є чимало карт, включаючи цю атаку (на російські авіабази — Ред.)», — сказав Х’юм.

Певні рухи щодо збільшення тиску на Росію ми бачимо і в Конгресі США. Так, наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який вважається близьким до Трампа, після чергового візиту до Києва публічно накинувся з критикою на заступника голови російського Радбезу Дмитра Медведєва, який постійно погрожує світу ядерною війною.

«Вітаю пана Медведєва з рідкісним випадком чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі», — дописав у соцмережі Х Ліндсі Грем у відповідь на слова Дмитра Медведєва про те, що «в переговорах з Україною Росія шукає перемоги, а не компромісу».

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Днями й спікер Палати представників Майк Джонсон, якого складно віднести до симпатиків України, заявив: «Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили санкції проти Росії якомога суворіше. І я прихильник цього».

ТСН.ua вже писав, що в Конгресі США вже давно лежить законопроєкт Ліндсі Грема та сенатора-демократа Річарда Блюменталя, який передбачає запровадження 500% тарифу на товари, імпортовані з країн, що купують російську нафту, газ тощо. Але це нереалістичний сценарій. Як Трамп, який уже скасував запроваджені ним же 145% мита на китайський експорт, а Китай є одним з найбільших покупців російської нафти після Індії, може накласти 500% тарифи на китайські товари? Та це не означає, що до цього законопроєкту заборонено вносити поправки. До того ж, на рівні G7 США можуть підтримати рішення щодо, наприклад, зниження цінової «стелі» на російську нафту до $45. Проте, поки що, ми не бачимо політичної волі адміністрації Трампа це зробити.

Дата публікації 12:45, 03.06.25 Кількість переглядів 156 Усе, що ви могли пропустити про переговори у Стамбулі: сталося те, чого не чекав ніхто!