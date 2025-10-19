Карпати / © Credits

Якщо турист або місцевий мешканець випадково порушив правила перебування в прикордонній зоні, це не обов’язково закінчиться штрафом.

Про це в інтерв’ю “24 Каналу” розповів підполковник Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону – начальник пресслужби.

За словами Заруднєва, у більшості випадків прикордонники обмежуються профілактичною бесідою, якщо людина зможе чітко пояснити ситуацію і довести, що порушення сталося випадково.

“На практиці, якщо людина може, як то кажуть, виразно пояснити прикордоннику, що відбулося, то санкцій не буде ніяких. Так, прикордонники проведуть роботу чи розмову, але санкцій не буде”, — зазначив офіцер.

Він також уточнив, що відповідно до статті 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил прикордонного режиму штраф може бути накладений, а може й ні.

“Якщо людина вперше порушує і ми розуміємо, що це випадково, або вона справді не знала та не мала наміру незаконно перетинати кордон, то зовсім не факт, що буде складений якийсь протокол. Проведуть роботу з людиною, і на тому все закінчиться”, — додав Заруднєв.

