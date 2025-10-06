Що буде з електропостачанням в Україні: Зеленський заявив, що не знає

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла.

Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 6 жовтня.

За його словами, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ з-за кордону. Однак він запевнив, що влада готова до цих викликів і забезпечить населення газом.

«Гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен. І вважаємо, що ми будемо готові до такого виклику», — каже президент.

Водночас, Зеленський не знає, що буде з електропостачанням.

«Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати», — запевнив президент.

Зеленський попередив РФ, що Україна також буде завдавати ударів по енергетиці окупантів.

«Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми», — підсумував він.

