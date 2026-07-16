Що буде з фронтом після звільнення Федорова: генсек НАТО зробив однозначну заяву

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Після того, як президент України Володимир Зеленський відправив у відставку міністра оборони Михайла Федорова лише через шість місяців його роботи, в Північноатлантичному альянсі оцінили наслідки цього кадрового рішення. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що абсолютно не очікує серйозних змін у стратегії Києва щодо боротьби з Росією після призначення нового керівника.

Про це він розповів у коментарі інформаційному агентству dpa.

Ситуація на фронті та наступник Федорова

Несподіване рішення про усунення Федорова викликало рідкісні для воєнного часу протести в українській столиці. Проте Марк Рютте очікує збереження наступності, оскільки зараз українські військові діють на передовій значно краще, ніж на початку року.

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За його словами, окупаційна армія просувається дуже повільно, водночас Україна отримала змогу успішно контратакувати на деяких напрямках. Крім того, українські сили продовжують ефективно завдавати ударів глибоко в тил Росії та методично руйнують її енергетичну інфраструктуру та промислову базу.

«У мене були хороші робочі взаємини з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, безсумнівно, продовжить цей шлях», — наголосив лідер НАТО.

Шалені втрати російської армії

Окремо генсек звернув увагу на катастрофічні людські втрати країни-агресорки. За даними Альянсу, щомісяця РФ втрачає від 25 до 35 тисяч своїх солдатів.

«Якщо ви молодий російський чоловік, який розмірковує про те, щоб приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця. Це жахлива новина для сімей і для людей, які беруть у цьому участь», — попередив Рютте.

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Нагадаємо, у Кремлі заявили, що стежать за кадровими змінами в українській владі. Однак, за словами Пєскова, відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України нібито не має для Москви особливого значення.

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