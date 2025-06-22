Що буде з грішми, які зібрав Назарій Гусаков на "Банці" в Monobank: Гороховський пояснив

Назарій Гусаков

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Залишки коштів на «Банці» в Monobank, які зібрав підозрюваний у шахрайстві з пожертвами Назарій Гусаков, будуть списуватися лише проти виставлених рахунків за лікування.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що з Назарієм особисто не знайомий і ніколи з ним не спілкувався, хоча одного разу поділився його збором у себе в каналі на прохання друга.

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«Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах. Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів», — зазначив Гороховський.

При цьому банкір наголосив, що, зважаючи на стан здоров’я Назарія, він не має образи на невиліковного хворого чоловіка.

«Його дії завдають моєму бізнесу репутаційної шкоди. Чи тримаю я на нього образу, чи відчуваю злість? Ні. Мені його, як і раніше, дуже шкода», — написав він.

Водночас Олег Гороховський висловив побоювання, що резонанс навколо цієї скандальної історії може викликати втрату довіри і відсутність бажання допомагати у подальшому хворим людям.

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Раніше ТСН.ua розповідав про скандал із Назарієм Гусаковим, який страждає від смертельного генетичного захворювання — спінальної м’язової атрофії. 31-річного чоловіка запідозрили у махінаціях зі збором грошей на лікування. Зокрема, у жертводавців виникли сумніви, що він витрачає їх за призначенням.

Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження щодо ймовірного шахрайства із зібраними на лікування коштами.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у доповіді президенту України Володимиру Зеленському повідомив, що 13 червня підозрюваний у шахрайстві Назарій Гусаков виїхав з України.