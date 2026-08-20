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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Що буде з тарифами на світло, воду і тепло до кінця року: нардеп відповів

Тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними як мінімум до кінця цього року, однак уже з наступного року уряд, ймовірно, буде змушений їх переглянути

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Тарифи на світло, газ і воду: які ціни зміняться до кінця року

Тарифи на світло, газ і воду: які ціни зміняться до кінця року / © ТСН

До кінця цього року тарифи на електроенергію переглядати, скоріше за все, не будуть.

Про це заявив народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк в інтерв’ю youtube-каналу «НАСПРАВДІ MAX».

«Чи будуть гроші на відновлення, чи не будуть, тариф на електроенергію залишається. Його забезпечують дві державні компанії — Енергоатом і Укргідроенерго. Вони несуть на собі це фінансове навантаження», — сказав нардеп.

Нагорняк зауважив, що поки що все залишається незмінно, але, скоріше за все, в наступному році уряд буде переглядати ціни на електричну енергію,.

«Тому що від нас партнери в тому числі, і ми бачили заяви МВФ, що вони теж нам постійно нагадують, кажуть: „Ви ж не забувайте, бо ми ж вам хочемо дати гроші, а ви тут субсидіюєте всіх-всіх-всіх“, — зазначив він.

Що стосується тарифу на теплопостачання, природній газ і водопідігрів — то ці три категорії захищені мораторієм на підняття вартості до кінця військового стану, нагадав нардеп.

За його словами, єдиний тариф, який сьогодні змінюють міські ради — це тариф на холодне водопостачання і водовідведення.

Раніше ми писали, що у Львові різко підвищили тарифи на воду.

Також ми писали, як зменшити платіжки за воду.

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