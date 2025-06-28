Що буде з ухилянтами після закінчення війни - основні "перспективи"

Пом’якшити покарання за ухилення від мобілізації можуть певні обставини / © ТСН

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Після закінчення війни на ухилянтів від мобілізації чекає відповідальність, яка може включати штрафи, а у деяких випадках — кримінальне переслідування.

Слово «ухилянт» використовується виключно на побутовому рівні. Якщо говорити юридичною мовою, то особа вважатиметься ухилянтом лише після того, як суд їй винесе вирок за статтею про ухилення від мобілізації.

Розшуком ухилянтів займаються правоохоронці. База «Оберіг» автоматично передає ці дані до інформаційно-комунікаційної системи МВС. Відомості з цієї бази використовують поліцейські.

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Згідно із Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Українське законодавство наразі не містить чіткого механізму дій щодо цієї категорії населення у післявоєнний період. Водночас у суспільстві посилюється запит на справедливість та рівність перед законом.

Юристи прогнозують, що після скасування воєнного стану значна частина адміністративних та кримінальних справ, пов’язаних з ухиленням від мобілізації, може бути переглянута або закрита. Штрафи за неявку до територіальних центрів комплектування чи відмову від проходження військово-лікарської комісії у багатьох випадках можуть бути оскаржені через зміну правових обставин.

Яке покарання очікує ухилянтів

Існує одна стаття за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації — 336 стаття Кримінального кодексу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком.

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Іспитовий термін може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший — від року до двох.

Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправляння до лав ЗС України, то в такому разі настає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому.

За словами Подоляка, щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення, оскільки такий документ «є проявом корупційної дії».

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Раніше журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

Зазначимо, після регулярних скандалів через зловживання системою «Шлях» для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.