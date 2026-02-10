Що буде з Україною у разі програшу у війні: тривожний прогноз військового

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Поразка у війні проти Росії може призвести до катастрофічних наслідків для України, сценарій яких вже реалізовано на прикладі Грузії.

Про це заявив командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

Він наголосив на прямій залежності долі обох держав від результатів бойових дій.

За словами Мамулашвілі, сьогодні близько 20% території Грузії перебувають під російською окупацією. При цьому країна опинилася в ситуації, коли вона не має достатніх ресурсів для масштабного опору агресору.

«Грузія — це приклад того, що буде з Україною, якщо, не дай Бог, вона програє війну. 20% території Грузії окуповано», — зазначив командир.

Він акцентував на тому, що Україна зараз перебуває у вигіднішому становищі завдяки підтримці міжнародних партнерів, чого свого часу не мала Грузія.

«У Грузії немає таких ресурсів для війни проти Росії, які є в України завдяки допомозі західних партнерів», — додав військовий.

Мамулашвілі також звернув увагу на геополітичний аспект війни. За його оцінкою, подальша доля Тбілісі нерозривно пов’язана з успіхами Збройних сил України. Негативний сценарій для Києва автоматично означатиме катастрофу для грузинської державності.

«Грузія цілком залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Якщо події будуть розвиватися негативно для українців, наша країна опиниться у вакуумі», — підсумував командир Грузинського національного легіону.

