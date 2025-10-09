Що буде з відключенням світла в Україні: пояснення експерта

Блекаут у Чернігові / © Getty Images

Реклама

Графіки обмеження споживання електрики для більшості областей України наразі запроваджувати не планують.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

«Ці графіки запроваджені не будуть. Немає нестачі потужностей як генерації, так і передавання розподілу. І в денні години спостерігається навіть надлишок. Єдине виключення — це прифронтові регіони через удари ворога по енергетичній генерації», — уточнив Рябцев.

Реклама

Водночас ситуація в Чернігові, в Шостці, в Ніжині залишається складною.

«Перспектива подання електричної енергії усім споживачам поки що, на жаль, є достатньо віддаленою. Близько тижня потрібно буде для того, щоб налагодити постачання абонентам в цих районах», — додав він.

Нагадаємо, прицільні російські удари по українській енергетиці посилилися у вересні 2025 року. На початку осені росіяни атакували, зокрема, Трипільську ТЕС на Київщині.

«Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки. Тепер вона стала серйозно відповідати», — заявив президент РФ Володимир Путін.

Реклама

Напередодні «Укренерго» називало складною ситуацію із електропостачанням Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Донецькій областях. Раніше графіки відключень запроваджували і на Вінниччині.

За даними міністерки енергетики Світлани Грінчук, до початку осінньо-зимового періоду Україна має підготувати 17,6 ГВт потужності. Вугілля та ядерного палива також начебто достатньо.

Крім російських обстрілів, ситуацію ускладнює те, що із похолоданням попит на електрику зріс.