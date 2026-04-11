Що буде з відключеннями світла на Великдень: в "Укренерго" звернулись до українців
В «Укренерого» розповіли, чи застосовуватимуть графіки погодинних відключень 12 квітня.
У неділю, 12 квітня, в Україні застосування заходів з обмеження споживання електроенергії не планується.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Завтра, у неділю, (12 квітня — Ред.) застосування заходів з обмеження споживання не планується», — йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії звернулися до українців із проханням ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» розповіли, що Україна може пройти літній період без відключень світла. Однак такий сценарій можливий за умови відсутності нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас там зауважили, що планове відновлення генерації триватиме згідно з графіком.