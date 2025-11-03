- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Що буде з відключеннями світла та графіками 3 листопада
Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях України.
Сьогодні, 3 листопада, найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили в Міненерго.
«Графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання — від 16:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Донецька область повністю знеструмлена. Це сталося через атаки РФ.
Одним з найважчих для енергосистеми став удар 30 жовтня, коли Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували ракети «Калібр», Х-101, «Кинджал» і ударні дрони.