Укрaїнa
412
1 хв

Що буде з ЗАЕС: Зеленський відповів

Питання Донбасу, ЗАЕС та фінансів обговорюються на перемовинах, проте конкретних домовленостей поки немає.

Дар'я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Питання Запорізької АЕС та Донбасу обговорювали на останніх раундах перемовин, проте остаточних домовленостей ще немає.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

«Поки що домовленостей досягнутих немає. Питання ці піднімались», — повідомив він.

Зеленський зазначив, що Запорізька АЕС залишається під контролем окупантів і перебуває в небезпечній ситуації.

«Це наша станція. Рускі безумовно вважають, що це їх станція, тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право», — сказав президент.

За його словами, Сполучені Штати запропонували «компроміс», щоб станцію нібито поділили на трьох.

«Я їм сказав, що вважаю це несправедливим. Тут питання не тільки в тому, що це наша станція, а й доступ до неї, безпека, вода, електрика. Наші люди там працюють і повинні працювати», — підкреслив Зеленський.

Президент також звернув увагу на питання відновлення дамби на окупованих територіях, яку підірвали російські війська.

«Це великі гроші, і треба погоджувати, хто буде відновлювати станцію і дамбу. Питань більше, ніж відповідей», — пояснив він.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Путін не зацікавлений у завершенні війни. Здатність РФ продовжувати бойові дії залежить від санкційного та дипломатичного тиску з боку партнерів, зокрема США. Зеленський зазначив, що економіка Росії не витримає війни у колишніх обсягах, якщо санкції залишатимуться ефективними.

