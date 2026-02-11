- Дата публікації
Що буде зі світлом в Україні: експерт радить готуватися до гіршого
Директор Центру досліджень енергетики попередив про можливе погіршення ситуації
В Україні ситуація з енергопостачанням може погіршитися, потрібно готуватись до складних умов
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у подкасті «Суб’єктивно, але правдиво«.
«Вірите, не вірите, що буде гірше, гірше буде. Готуйтесь до того, що гірше буде. Це я чесно на всіх рівнях».
Він розповів, що особисто готувався до найгіршого на побутовому рівні.
«Я особисто на своєму особистому рівні дуже готувався до того, що гірше буде. І зараз от моя підготовка на побутовому рівні показує мені, що я приготувався до того, що ми проходимо. Себто моїх батарей вистачає на всі відключення, мої сонячні панелі навіть на гіршому випадку включаються на кілька годин в сонячні дні, але допомагають знов таки в складний момент і так далі, і так далі», — сказав він.
«От я готувався до найгіршого на своєму побутовому рівні і я це найгірше доволі комфортно на фоні цього, що відбувається, проходжу», — додав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через удари по енергетичній інфраструктурі світло зникло у трьох областях України.
Окрім того, голова підкомітету енергоефективності Верховної Ради України Сергій Нагорняк повідомив, що відновлення пошкоджених об’єктів енергетики в Україні після атак Росії може зайняти близько року. Він додав, що строки та способи ремонту різних енергетичних об’єктів, зокрема генераційних, будуть відрізнятися в кожному конкретному випадку.