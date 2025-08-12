Чого очікувати від погоди найближчими днями: синоптикиня потішила прогнозом

Погода в Україні / © ТСН

Антициклон утримається над Україною до кінця тижня, забезпечуючи суху та сонячну погоду без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, 13 серпня температура вдень коливатиметься в межах +24+28 градусів, на півдні та Закарпатті місцями до +30. У столиці очікується комфортна погода — без дощів і хмар, вдень близько +25, вночі близько +15.

Така погода створює сприятливі умови для проведення ремонтних робіт на відкритому повітрі, фізичної активності та догляду за городами. Водночас, нічна температура навряд чи підніметься вище +20 градусів, що робить ночі приємно свіжими, особливо у північних регіонах.

Антициклон забезпечить переважно біленькі, "щокасті кумулюси" або зовсім безхмарне небо. Погода залишатиметься стабільною до початку наступного тижня, а у неділю та понеділок спека навіть посилиться.

Такі умови ідеально підходять для завершення сезонних справ — фарбування дахів і парканів, робіт у саду та на городі. Особливо варто звернути увагу на догляд за кавунами, помідорами, лохиною та кабачками, які зараз у розпалі.

Нагадаємо, українська кліматологиня Світлана Краковська прогнозує, що до 2040 року зими в Україні майже зникнуть. Клімат суттєво потеплішає, зимові снігопади стануть рідкісними, а війна додатково погіршить ситуацію через викиди парникових газів і знищення лісів.