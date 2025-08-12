- Дата публікації
Чого очікувати від погоди найближчими днями: синоптикиня потішила прогнозом
Впродовж найближчих днів в Україні очікується малохмарна погода без опадів і помірна спека, особливо на півдні.
Антициклон утримається над Україною до кінця тижня, забезпечуючи суху та сонячну погоду без опадів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозом, 13 серпня температура вдень коливатиметься в межах +24+28 градусів, на півдні та Закарпатті місцями до +30. У столиці очікується комфортна погода — без дощів і хмар, вдень близько +25, вночі близько +15.
Така погода створює сприятливі умови для проведення ремонтних робіт на відкритому повітрі, фізичної активності та догляду за городами. Водночас, нічна температура навряд чи підніметься вище +20 градусів, що робить ночі приємно свіжими, особливо у північних регіонах.
Антициклон забезпечить переважно біленькі, "щокасті кумулюси" або зовсім безхмарне небо. Погода залишатиметься стабільною до початку наступного тижня, а у неділю та понеділок спека навіть посилиться.
Такі умови ідеально підходять для завершення сезонних справ — фарбування дахів і парканів, робіт у саду та на городі. Особливо варто звернути увагу на догляд за кавунами, помідорами, лохиною та кабачками, які зараз у розпалі.
Нагадаємо, українська кліматологиня Світлана Краковська прогнозує, що до 2040 року зими в Україні майже зникнуть. Клімат суттєво потеплішає, зимові снігопади стануть рідкісними, а війна додатково погіршить ситуацію через викиди парникових газів і знищення лісів.