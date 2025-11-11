Що від листопада чекає на чоловіків за кордоном, якщо не оновити свої дані: деталі

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Реклама

Військовозобов'язані українці, що наразі мешкають кордоном, але не оновили дані, від листопада 2025-го не зможуть отримувати консульські послуги. На облік також повинні стати хлопці, який виповнилося 17 років.

Про йде йдеться у матеріалі “24 Каналу”.

Зауважимо, що українці 25-60 років мають оновлювати свої дані в ТЦК. Чоловіки, які виїхали за кордон, матимуть обмеження, якщо про них немає інформації в базі. Так, без пред'явлення військово-облікових документів, вони не зможуть оформити паспорт громадянина України, закордонний паспорт або отримати будь-які консульські послуги.

Реклама

Оновити свої дані чоловіки за кордоном також мають в період 60 днів після набуття чинності закону. У когось вже з'явилася позначка "У розшуку". Для військовозобов'язаних за кордоном діють ті ж правила, що й Україні. Вони можуть сплатити штраф та оновити дані, зателефонувавши до ТЦК, або написавши на електронну пошту.

Також набув чинності законопроєкт №12076, який вносить зміни до військового обліку 17-річних. Тепер юнакам не потрібно проходити ВЛК, а ставати на огляд потрібно в той рік, коли виповнилося 17 років - у період від 1 січня до 31 липня.

Нагадаємо, від 1 листопада деяким категоріям автоматично подовжать відстрочку від мобілізації. У застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ доступні вже 10 типів відстрочок, які можна отримати онлайн. Основним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку.

Втім, декому з громадян потрібно звернутися у ЦНАП для отримання відстрочки. Для тих, чий тип відстрочки не доступний у Резерв+ або ж має недостатньо даних у державних реєстрах, можна подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі.

Реклама