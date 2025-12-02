Що чекає на Київ цієї зими: синоптикиня попередила про кліматичні сюрпризи

Київ / © Pixabay

В Україні зима 2025–2026 років може бути теплішою за норму, однак короткочасні вторгнення арктичного холоду залишаються можливими.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в етері телеканалу КИЇВ24.

Птуха навела детальні оцінки фахівців та світових центрів прогнозування.

«Якщо говорити про майбутнє зиму, то знову ж таки, якщо озвучувати певні тенденції, аналізи світових центрів, наших науковців, фахівців з Українського гідрометеорологічного центру, тенденція у нас йде до того, що підвищення значної температури буде спостерігатися. Ось, наприклад, грудень, середньомісячна температура, ми очікуємо, що вона буде на 2 градуси тепліша, середньомісячна температура, у відповідності до норми. І, в принципі, в цих межах, скоріш за все, протримуються і наступні зимові місяці», — сказала вона.

Разом з тим синоптикиня наголосила, що навіть за теплішого загального фону окремі різкі похолодання можливі.

«Але це абсолютно не виключає тих моментів, коли можуть бути затоки холодного повітря. Тому що в нас країна розташована так, що в нас процеси вони циклічні, вони можуть повторюватися і, відповідно, також можуть змінюватися. Якщо в нас з півдня будуть процеси і з заходу, то, звичайно, буде тепліша повітряна маса, можуть бути навіть якісь опади, але якщо в нас процеси будуть з півночі або з північного сходу, таке, звичайно, може бути, якщо буде певна конфігурація, скажімо так, баричних утворень в північній півкулі, то може до нас і провалитися арктичний холод».

За її словами, такі явища останніми роками трапляються рідше, але повністю не зникають.

«Просто в розрізі останніх років, з статистичними аналізами, таких провалювань, як ми говоримо, цього арктичного повітря, їх стає дедалі менше. Вони меншої тривалості, але вони, звичайно, можуть бути», — підсумувала Птуха.

