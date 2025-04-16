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Що чекає на українців у ЄС після 2026 року: експерт пояснив сценарії
Більшість країн готують перехідні механізми для легалізації громадян України.
ЄС продовжив тимчасовий захист для 4,3 млн українців до березня 2026 року, але після завершення дії директиви країни-члени блоку можуть діяти по-різному.
Про це повідомив макроекономіст, банкір і експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький у коментарі для “РБК-Україна”.
Експерт сподівається, що дострокового припинення захисту не буде, адже у Європарламенті вже існує позиція, що захист українців має зберігатися до підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.
“Якщо мир настане, а Рада ЄС скасує тимчасовий захист, регулювання статусу українців повернеться на національний рівень. І кожна країна ЄС вирішуватиме по-своєму, як діяти далі”, – зауважив Гайдуцький.
Проте більшість держав, за його словами, запровадять перехідний період, під час якого українці зможуть отримати трудові візи, дозволи на проживання або посвідки на постійне проживання.
У цьому процесі мають активізуватись кілька зацікавлених сторін:
місцеві роботодавці, які вже найняли українців;
спонсори-резиденти, які вступили у стосунки з громадянами України;
школи й університети, де навчаються українські діти та студенти;
муніципалітети, які зареєстрували українців, особливо тих, хто відкрив ФОП або планує отримати статус “цифрового кочівника” чи власника “золотої візи”.
Нагадаємо, раніше ми писали, які країни Європи хочуть залишити українських біженців.