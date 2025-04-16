Що чекає на українців у ЄС після 2026 року: експерт пояснив сценарії

Українські біженці в ЄС отримали захист до 2026 року, але далі країни ухвалюватимуть рішення індивідуально

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ЄС продовжив тимчасовий захист для 4,3 млн українців до березня 2026 року, але після завершення дії директиви країни-члени блоку можуть діяти по-різному.

Про це повідомив макроекономіст, банкір і експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький у коментарі для “РБК-Україна”.

Експерт сподівається, що дострокового припинення захисту не буде, адже у Європарламенті вже існує позиція, що захист українців має зберігатися до підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.

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“Якщо мир настане, а Рада ЄС скасує тимчасовий захист, регулювання статусу українців повернеться на національний рівень. І кожна країна ЄС вирішуватиме по-своєму, як діяти далі”, – зауважив Гайдуцький.

Проте більшість держав, за його словами, запровадять перехідний період, під час якого українці зможуть отримати трудові візи, дозволи на проживання або посвідки на постійне проживання.

У цьому процесі мають активізуватись кілька зацікавлених сторін:

місцеві роботодавці, які вже найняли українців;

спонсори-резиденти, які вступили у стосунки з громадянами України;

школи й університети, де навчаються українські діти та студенти;

муніципалітети, які зареєстрували українців, особливо тих, хто відкрив ФОП або планує отримати статус “цифрового кочівника” чи власника “золотої візи”.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни Європи хочуть залишити українських біженців.