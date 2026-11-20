Американський історик Тімоті Снайдер / © Facebook-сторінка Тімоті Снайдера

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Відомий американський історик Тімоті Снайдер розповів про своє бачення повоєнного майбутнього України, яке обов’язково базується на її перемозі. На думку науковця, на державу чекає один із трьох глобальних шляхів: від глибокої трансформації Євросоюзу до створення нового потужного альянсу держав середньої сили.

Про це Снайдер заявив під час публічної зустрічі в Українському католицькому університеті у Львові.

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Що чекає на Україну після перемоги у війні — три сценарії

За словами історика, існують три можливі сценарії майбутнього, і кожен із них передбачає перемогу України у війні.

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Першим варіантом Снайдер назвав вступ України до Євросоюзу та одночасну трансформацію самого об’єднання. Він вважає, що держава може не лише приєднатися до ЄС, а й сприяти його адаптації до нових геополітичних умов, зокрема викликів, пов’язаних із Росією та Китаєм.

Другий сценарій, на думку історика, полягає у створенні коаліції регіональних держав середньої сили. До такого об’єднання, за його припущенням, могли б увійти Україна, Канада, Велика Британія та низка європейських держав. Снайдер зазначив, що така коаліція матиме потужний економічний потенціал і потенційно зможе перетворитися на глобальну економічну суперсилу, яка не залежатиме ані від російських олігархів, ані від американських мільярдерів.

Фахівець додав, що до такого розвитку подій варто готуватися з урахуванням можливих змін у зовнішній політиці США, а також подальшого посилення російського та китайського впливів.

Щодо третього сценарію, то його Снайдер сформулював як «людство проти штучної реальності». Він пояснив, що війна в Україні стала своєрідним випробуванням для здатності людей розрізняти реальні події та інформаційну картину, яку формують пропаганда і соцмережі.

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«Українська війна — це така перевірка реальності для всіх. Українська війна показує, що люди, які ухвалюють рішення, можуть абсолютно перемогти штучну реальність, яку нам пропонують у медіа. Тому що, знаємо, в соцмережах ви вже давно програли війну мільйон разів. І відносно Ілона Маска, якщо йому вірите, то ви кожного дня цю війну програєте. Але на реальності, ви її не програли», — висловився історик.

До слова, ще в лютому президент Володимир Зеленський заявив, що перемогою України у війні вважатиметься не лише повернення територій, а й збереження людей, незалежності, припинення вбивств, відновлення нормального життя та недопущення окупації.

Зауважимо, на думку журналіста Віталія Портникова, що українські удари по військовій та економічній інфраструктурі Росії, зокрема по НПЗ, датацентрах і підприємствах ВПК, стали переламним моментом та є єдиним реальним шляхом для завершення війни в найближчі роки, оскільки це змушує росіян відчути її наслідки.

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