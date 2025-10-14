СЗЧ та дезертирство

У Верховній Раді ухвалено в першому читанні законопроєкт, який пропонує повернути повну кримінальну відповідальність за СЗЧ та дезертирство.

Дискусія навколо законопроєкту розгорнулася в ефірі Свобода Live.

Зокрема, офіцер батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко наголосив, що найціннішими для підрозділів зараз є бійці з досвідом, навіть якщо вони колись залишили службу. На його думку, кожен випадок потрібно розглядати індивідуально, адже багато військових поверталися після коротких відпусток чи психологічного виснаження.

«Людина, яка хоча б один день була на фронті, заслуговує на більшу повагу, ніж той, хто ухилявся від служби», — сказав Іллєнко в етері.

Він також вважає несправедливою ситуацію, коли за СЗЧ є кримінальна відповідальність, а за ухилення — ні.

Водночас нардеп Олександр Федієнко зауважує, що закон уже містить механізми звільнення від покарання для тих, хто добровільно повернеться на службу.

«Є щонайменше чотири підстави, за якими військовий, що пішов у СЗЧ, може безкарно повернутися до бойового підрозділу. Цього, на мою думку, достатньо», — зазначив Федієнко.

Він також визнає наявність корупційних ризиків у роботі ТЦК, але наголошує, що це — окрема проблема, яку мають вирішувати правоохоронні органи.

Зазначимо, що після ухвалення 2024 року закону, який декриміналізував самовільне залишення служби (СЗЧ), дискусії щодо доцільності такого рішення не вщухають. Термін добровільного повернення військовослужбовців без покарання кілька разів продовжували, однак остаточно він закінчився 30 серпня 2024 року.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення відкрито близько 290 тис. справ за самовільне залишення частини та дезертирство.