Що допоможе містам України вижити після ударів РФ по енергетиці: експерт назвав рішення

Енергетика / © Associated Press

Експерт сказав, що є ключем до виживання міст під час обстрілів енергетики. Це — автономна генерація.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі «КИЇВ24».

Потрібно встановлювати об’єкти гарантованої потужності

За словами експерта, незалежні джерела енергії на об’єктах водопостачання мають бути гарантованими — такими, які не залежить від погодних умов. Він визнає, що в Одесі реалізувати таку децентралізацію легше, ніж у Києві, через структуру підпорядкування об’єктів. Але це критично важливо для кожного міста.

«Встановлення об’єктів нової генерації — гарантованої потужності, яка не залежить від погодних умов, але приєднана до об’єднаної енергосистеми. Лише тоді вона підвищує стійкість і надійність енергетичних систем», — наголосив він.

Нагадаємо, РФ ударила по ТЕС Одеси. Внаслідок обстрілу постраждало обладнання, воно потребує довготривалого ремонту. На місцях посилено працювали енергетики, щоб опереативно відновити електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури та ліквідувати наслідки атаки.