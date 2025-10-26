Що може наблизити до переговорів Україну та РФ: розбір NYT

РФ знищує енергетику України / © Getty Images

Енергетична війна може швидше змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів, ніж будь-які дипломатичні зусилля.

Про це повідомляє The New York Times.

«Україна активно домагається посилення міжнародного тиску на російську енергетику й водночас завдає власних „далекобійних санкцій“ — ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія ж у відповідь систематично атакує українську електричну та газову інфраструктуру, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими», — пишуть журналісти.

З настанням зими, прогнозують експерти, Росія ймовірно продовжить атаки, але зі сповільненням бойових дій через погодні умови саме енергетичне протистояння стане головним полем битви.

Колишній дипломат ЄС Балаш Ярабік, нині аналітик компанії R.Politik, вважає, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів, «Лукойла» та «Роснефти» — стали відповіддю на удари РФ по українській енергомережі.

На його думку, ці обмеження мають на меті змусити Кремль зупинити атаки та розглянути можливість обмеженого перемир’я щодо енергетичних об’єктів.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що для переговорів потрібна низка факторів.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ЄС та США готові допомогти Україні пройти цю зиму.

«І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і міністерка Юлія Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — запевнив він.