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Що може зламати РФ у війні: генерал української армії розкрив слабке місце ворога
Генерал ЗСУ наголосив, що система захисту Росії від балістики майже не здатна ефективно протидіяти таким ударам.
Поява української балістики стане серйозним ударом для Росії у війні. Удари по військовій інфраструктурі ворога на його території вдарять по відчуттю безпеки всередині країни.
Таку думку в етері «Еспресо» та Slawa.TV висловив генерал-майор у запасі Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони (2022-2023), начальник Воєнно-дипломатичної академії ім. Євгенія Березняка (2014-2015).
Він вважає, що нові європейські антибалістичні проєкти не дадуть швидкого результату, а кількість сучасних перехоплювачів у світі обмежена, тому Україні доведеться шукати нові рішення.
«Ми повинні швидко переводити нашу балістичну програму в реальність. Маємо відповідати Росії ударами по військових об’єктах і критичній інфраструктурі в центральній частині країни. Саме це є "ахіллесовою п’ятою" Росії в цій війні», — наголосив Гаврилов.
Він додав, що система захисту ворога від балістики майже не здатна ефективно протидіяти таким ударам.
«У них немає розосередженого виробництва. Великі підприємства зосереджені в кількох місцях, і швидко змінити це вони не можуть. Тому навіть обмежена кількість українських балістичних ударів матиме для Росії набагато сильніший військовий і психологічний ефект… Їм потрібно показати, що існує українська балістична ракета, яку неможливо зупинити ані пропагандою, ані гучними заявами», — пояснив він.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, за даними ООН, червень став найкривавішим місяцем для України за понад чотири роки війни. Згідно з офіційними даними організації, протягом червня через російську агресію 293 цивільні українці загинули, а ще 1990 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Тим часом росіяни продовжують штурмувати Костянтинівку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поїхав на цей напрямок, щоб заслухати доповіді командирів бойових бригад і підрозділів.