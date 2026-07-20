Що може зламати РФ у війні: генерал української армії розкрив слабке місце ворога

Війна в Україні

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Поява української балістики стане серйозним ударом для Росії у війні. Удари по військовій інфраструктурі ворога на його території вдарять по відчуттю безпеки всередині країни.

Таку думку в етері «Еспресо» та Slawa.TV висловив генерал-майор у запасі Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони (2022-2023), начальник Воєнно-дипломатичної академії ім. Євгенія Березняка (2014-2015).

Він вважає, що нові європейські антибалістичні проєкти не дадуть швидкого результату, а кількість сучасних перехоплювачів у світі обмежена, тому Україні доведеться шукати нові рішення.

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«Ми повинні швидко переводити нашу балістичну програму в реальність. Маємо відповідати Росії ударами по військових об’єктах і критичній інфраструктурі в центральній частині країни. Саме це є "ахіллесовою п’ятою" Росії в цій війні», — наголосив Гаврилов.

Він додав, що система захисту ворога від балістики майже не здатна ефективно протидіяти таким ударам.

«У них немає розосередженого виробництва. Великі підприємства зосереджені в кількох місцях, і швидко змінити це вони не можуть. Тому навіть обмежена кількість українських балістичних ударів матиме для Росії набагато сильніший військовий і психологічний ефект… Їм потрібно показати, що існує українська балістична ракета, яку неможливо зупинити ані пропагандою, ані гучними заявами», — пояснив він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за даними ООН, червень став найкривавішим місяцем для України за понад чотири роки війни. Згідно з офіційними даними організації, протягом червня через російську агресію 293 цивільні українці загинули, а ще 1990 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Тим часом росіяни продовжують штурмувати Костянтинівку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поїхав на цей напрямок, щоб заслухати доповіді командирів бойових бригад і підрозділів.

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