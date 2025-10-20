"Що нам робити, помирати?: на Буковині мобілізували чоловіка, який доглядав двох батьків з інвалідністю

Батьки з інвалідністю благають повернути мобілізованого сина-доглядача / © Молодий буковинець

У Чернівецькій області ТЦК мобілізував чоловіка, батьки якого є особами з інвалідністю.

Про це пише місцеве видання «Молодий буковинець».

Після інсульту Борис Горечан дев’ять років не може пересуватися самостійно. Лівий бік у чоловіка повністю паралізований. Він не може навіть самостійно їсти. Його дружина, Ірина Горечан, кілька років тому пережила інсульт. Вона може пересувати лише за допомогою візочка — і то лише в хаті.

Їхнього сина Віталія мобілізували на початку жовтня.

«Це дуже складно! Цей тиждень, відколи нашого сина забрали, здається нам справжнім пеклом. Він приходив, доглядав нас: варив їсти, прибирав, купав батька та і за мною доглядав. У нас обох стався інсульт. Мене трохи відходили, але з чоловіком зовсім кепсько. Є у мене ці ходулі, але ви ж бачили: на вході в кімнату є сходинки… Упродовж останнього тижня нам приносила їсти сусідка, бо готувати я не можу. І що нам тепер робити? Помирати? Хай повернуть нашого сина, бо в нього була відстрочка. Зараз він дзвонить і каже, що вже проходить навчання перед службою», — стверджує пенсіонерка.

Вона запевняє, що син був єдиною людиною, яка за ними доглядала.

Чому син, який доглядав за батьками з інвалідністю, втратив відстрочку

Очільник місцевої територіальної громади пояснив, що у Віталія забрали відстрочку, бо, як виявилося, він має рідну сестру. Проте вона вже давно проживає в Італії і повертатися додому, щоб доглядати батьків, не збирається.

Що кажуть у ТЦК

Чернівецький обласний ТЦК та СП у коментарі виданню запевнив, що цього чоловіка мобілізували на законних підставах.

«Певний час військовозобов’язаний справді користувався правом на відстрочку. Проте з’ясувалося, що раніше під час надання документів для оформлення відстрочки військовозобов’язаний приховав факт наявності родичів, які зобов’язані здійснювати догляд за батьками. Під час перевірки інформації виявлено, що громадянин має рідну сестру, яка не є військовозобов’язаною та має доглядати за рідними, що і слугувало підставою для скасування наданої раніше відстрочки», — пояснила речниця Чернівецького обласного ТЦК Тетяна Гайдащук.

Нагадаємо, що на Львівщині літній чоловік, прикутий до ліжка, залишився сам у будинку без догляду. Його єдиний син, який раніше піклувався про нього, був мобілізований, коли прийшов до ТЦК подовжувати відстрочку.

Крім старенького дідуся, без догляду лишилася численна худоба в господарстві — дві корови, три бики, свині та десятки голів птиці.

Зрештою, мобілізованого сина звільнили з військової служби. А очільника місцевого ТЦК судитимуть за перевищення повноважень.