Що насправді спричинило потужний спалах у Дніпрі: журналіст Цаплієнко розкрив причину
За словами журналіста, спалах у Дніпрі — це аварія на трансформаторі, а не удар РФ.
Спалах у Дніпрі — це аварія трансформатора 150 кВ на шинному заводі.
Про це заявив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.
За його словами, спалах у Дніпрі — не «приліт», і він не пов’язаний з бойовими діями.
«Дніпровський район, аварія трансформатора 150 кВ на шинному заводі. Попередньо не повʼязано з бойовими діями. Частину споживачів перезаживлено, ведуться роботи з ліквідації наслідків», — повідомив журналіст.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 1 жовтня, у Дніпрі стався загадковий спалах світла в небі, після чого в місті раптово зникла електрика, а пізніше повідомлялося про перебої з електропостачанням.
За словами науковців, загадковий спалах у небі міг бути як природного, так і техногенного характеру.
У пресслужбі «ДТЕК Дніпровські електромережі» «Суспільному» повідомили, що пошкоджень чи замикань не фіксували.