Що насправді спричинило потужний спалах у Дніпрі: журналіст Цаплієнко розкрив причину

У Дніпрі стався невідомий спалах

Спалах у Дніпрі — це аварія трансформатора 150 кВ на шинному заводі.

Про це заявив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

За його словами, спалах у Дніпрі — не «приліт», і він не пов’язаний з бойовими діями.

«Дніпровський район, аварія трансформатора 150 кВ на шинному заводі. Попередньо не повʼязано з бойовими діями. Частину споживачів перезаживлено, ведуться роботи з ліквідації наслідків», — повідомив журналіст.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 1 жовтня, у Дніпрі стався загадковий спалах світла в небі, після чого в місті раптово зникла електрика, а пізніше повідомлялося про перебої з електропостачанням.

За словами науковців, загадковий спалах у небі міг бути як природного, так і техногенного характеру.

У пресслужбі «ДТЕК Дніпровські електромережі» «Суспільному» повідомили, що пошкоджень чи замикань не фіксували.

