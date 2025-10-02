Чому сценарій "Фукусіми" в Україні неможливий: пояснення експерта

ЗАЕС / © Associated Press

Ризик катастрофи, подібної до аварії на «Фукусімі», на Запорізькій АЕС наразі мінімальний, оскільки всі блоки станції охолоджені.

Про це заявив експерт з енергетики Віктор Куртєв в ефірі проєкту «Тема з Мосейчук».

За його словами, поточний технічний стан реакторів унеможливлює швидкий неконтрольований нагрів:

Щоб блоки досягли температури хоча б 350 градусів, знадобиться щонайменше два місяці.

Навіть якщо температура підніметься до 500 градусів, настане динамічна рівновага. У цьому стані природні втрати тепла з реактора збалансуються, навіть якщо системи охолодження не працюватимуть.

Експерт наголосив, що цієї температури недостатньо, щоб почали плавитися корпус та ядерне паливо.

Таким чином, завдяки поточному охолодженню реакторів, найгірший сценарій, про який часто говорять, «скасовується».

Раніше повідомлялося, Запорізька атомна електростанція вже низку днів повністю відрізана від української енергосистеми. Наразі критично важливі системи безпеки станції працюють виключно на резервних дизельних генераторах. Це створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія почала втілювати свій сценарій остаточної окупації ЗАЕС.

Президент України повідомив про безпрецедентну аварійну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже тиждень працює на дизель-генераторах через обстріли РФ.

Також повідомлялося, що існує лише один дієвий спосіб змусити окупантів відремонтувати лінію. І тут вирішальну роль відіграють Збройні сили України.