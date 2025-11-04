Що насправді відбувається під Покровськом і Мирноградом: Генштаб спростував чутки

Генштаб заперечує оточення українських сил під Покровськом

Генштаб ЗСУ спростовує чутки про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку. Жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні чи блокуванні в цій агломерації. Ситуація в самому Покровську залишається складною, але її повністю контролюють українські захисники.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі «Інтерфаксу-Україна».

Ковальов рішуче спростував інформацію, яка ширилася Мережею, про можливе оточення українських позицій. Він наголосив, що жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні на цьому напрямку.

За словами речника, українські військові роблять усе необхідне для здійснення логістики та забезпечення своїх підрозділів. Це ключовий фактор, який свідчить про те, що оточення чи блокування міст, які входять до агломерації (зокрема, Покровська та Мирнограда), не відбувається.

Ковальов зазначив, що ситуація в Покровську складна, що вимагає постійної уваги та активних дій.

«Зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога в міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська», — наголосив речник Генштабу.

Ковальов також зауважив, що поширення інформації про оточення сил ЗСУ під Покровськом може бути частиною ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Насправді ж триває комплексна операція Сил оборони, спрямована на стабілізацію ситуації та витіснення ворога з міської забудови.

Нагадаємо, за інформацією DeepState, ситуація в районі Покровська залишається критичною. Сили РФ закріплюються у Покровську і намагаються відрізати Мирноград. Російські війська продовжують накопичення та поступове поглинання міста попри постійне вогневе ураження українськими силами.