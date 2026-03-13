Що насправді зупинить Путіна: Жорін назвав головну умову

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін / © ТСН.ua

Величезні втрати російської армії є критично важливим показником, проте стратегічно для України набагато важливіше повністю зупинити щоденне просування ворога на фронті. Саме відсутність територіальних здобутків стане для Кремля найважчим політичним ударом.

Про це розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв’ю Telegraf.

Чому росіянам байдуже на втрати

За словами військового, росіяни толерантно ставляться до загибелі власних громадян. Це їхня ментальність, яка найближчим часом не зміниться, тим більше, що керівництво РФ досі має значний ресурс і знає, звідки поповнювати резерви.

Попри те, що щоденні втрати впливають на боєздатність підрозділів окупантів, ворог набагато чутливіший саме до результатів захоплення українських територій. Якщо організувати систему оборони так, що росіяни не зможуть просуватися хоча б декілька місяців, це стане для них великим викликом, після якого зміниться тон перемовин.

Міф про «сезонні» наступи та нові загрози

Окремо Жорін торкнувся теми очікувань нових масованих наступів. Він наголосив, що українцям подобається використовувати «сезонні» назви (літній, весняний чи зимовий наступ), хоча насправді російські атаки ніколи не припинялися. Штурмові дії відбуваються щоденно, ворог не полишив свого бажання просуватися вперед.

Найближчим часом варто очікувати лише збільшення динаміки бойових дій на фронті.

«І, в першу чергу, це буде пов’язано з перекиданням сил і поповненням особового складу їхніх підрозділів, над чим росіяни зараз і працюють», — зазначив Максим Жорін.

Нагадаємо, на думку офіцера ЗСУ Мирослава Гая, ситуація на фронті нагадує глухий кут, адже обидві сторони мають лише локальні тактичні успіхи. Тобто між Україною та Росією наразі зберігається паритет сил. Там, де російським військам вдається просунутися, українські підрозділи згодом відновлюють свої позиції та проводять контрнаступальні дії.