Що найдивніше кладуть до великоднього кошика: спостереження митрополита

Великодній кошик: що не можна класти / © pixabay.com

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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ) напередодні свята Воскресіння розповів, що найнезвичніше бачив у Великодньому кошику своїх парафіян.

Про це він розповів у коментарі місцевому виданню «Конкурент».

«Напевно все, на що ми не читаємо молитви. Зустрічаєш бенгальські вогні, люди кладуть собі пустушки, кладуть якісь іграшки, іконки… Я навіть не пригадаю, я просто перестав дивуватися і тому навіть не фіксую тепер що там може лежати. Все, на що фантазія людська… Брелки від автомобіля, ключі від автомобіля… Все, на що вони хотять прикликати Боже благословення кладуть, а ми не забороняємо», — зауважив митрополит.

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Колега Михаїла, архиєпископ ПЦУ з Кропивницького Марк натомість заявив, що прикраси, гроші, ключі від машини приносити на освячення не можна.

«Цього не слід робити. В кошик кладеться те, про що читається в молитвах на освячення і там саме йдеться про благословення харчів. Свічку запалюють під час освячення, як символ молитви. Все інше не потрібно», — сказав ієрарх у коментарі «Суспільне.Кропивницький».

Раніше ми писали, чи можна освячувати алкоголь у Великодньому кошику.