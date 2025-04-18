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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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721
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1 хв

Що найдивніше кладуть до великоднього кошика: спостереження митрополита

За словами ієрарха, найдивніше, що він бачив у Великодніх кошиках — це бенгальські вогні і брелки від авто.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Великодній кошик: що не можна класти

Великодній кошик: що не можна класти / © pixabay.com

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ) напередодні свята Воскресіння розповів, що найнезвичніше бачив у Великодньому кошику своїх парафіян.

Про це він розповів у коментарі місцевому виданню «Конкурент».

«Напевно все, на що ми не читаємо молитви. Зустрічаєш бенгальські вогні, люди кладуть собі пустушки, кладуть якісь іграшки, іконки… Я навіть не пригадаю, я просто перестав дивуватися і тому навіть не фіксую тепер що там може лежати. Все, на що фантазія людська… Брелки від автомобіля, ключі від автомобіля… Все, на що вони хотять прикликати Боже благословення кладуть, а ми не забороняємо», — зауважив митрополит.

Колега Михаїла, архиєпископ ПЦУ з Кропивницького Марк натомість заявив, що прикраси, гроші, ключі від машини приносити на освячення не можна.

«Цього не слід робити. В кошик кладеться те, про що читається в молитвах на освячення і там саме йдеться про благословення харчів. Свічку запалюють під час освячення, як символ молитви. Все інше не потрібно», — сказав ієрарх у коментарі «Суспільне.Кропивницький».

Раніше ми писали, чи можна освячувати алкоголь у Великодньому кошику.

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