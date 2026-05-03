Що не можна везти до Польщі: повний список обмежень, штрафи та ліміти

Що заборонено ввозити в Польщу

Перед поїздкою до Польщі важливо заздалегідь переконатися, що перетин кордону пройде без зайвих складнощів та затримок. Для цього мандрівникам варто детально вивчити чинні правила, які стосуються обмежень або повної заборони на ввезення певних категорій продуктів, товарів та особистих речей.

За даними Прикордонної служби Польщі, громадяни країн, що не входять до ЄС, можуть ввозити у власному багажі придбані речі або подарунки без сплати мита та податків, якщо їхня сумарна вартість вкладається у встановлені ліміти.

Зокрема, для тих, хто перетинає кордон авіаційним або морським шляхом, ця сума становить 430 євро, а для всіх інших категорій подорожуючих обмеження встановлено на рівні 300 євро.

Аби перетин польського кордону пройшов без неприємних сюрпризів, як-от вилучення особистих речей, чималих штрафів чи навіть заборони на в’їзд, варто заздалегідь розібратися в митних правилах. Кожному, хто планує поїздку, важливо знати перелік товарів, які суворо заборонено ввозити на територію країни.

Загалом до списку заборонених для ввезення категорій належать:

м’ясні продукти та субпродукти (сало, ковбаси, м’ясні консерви);

молочні продукти, включаючи кондитерські вироби з ними (сир, масло, йогурт і т.ін.);

наркотичні речовини й препарати;

рецептурні ліки, що містять кодеїн або ефедрин — без рецепта лікаря;

сильнодіючі ліки — без відповідних документів;

зброя та боєприпаси — без належних дозволів;

хімічні та токсичні речовини;

порнографічні матеріали;

антикваріат (антикварні предмети), археологічні знахідки та інші цінності (які підлягають особливому контролю) — без відповідних документів;

предмети з матеріалів тварин, що перебувають під загрозою зникнення (шкури диких тварин, вироби зі слонової кістки, пір’я диких птахів тощо);

гроші готівкою понад 10 000 євро (або відповідна сума в іншій валюті) — без декларування.

Що дозволено ввозити до Польщі лише в обмеженій кількості

Відповідно до встановлених норм, певні категорії товарів дозволено ввозити до Польщі без сплати мита лише за умови, що вони призначені для особистих потреб і не перевищують визначений ліміт.

Зокрема, під час проходження митного контролю мандрівникам дозволяється мати при собі:

свіжі овочі та фрукти вагою до п’яти кілограмів;

рибні продукти та морепродукти вагою до п’яти кілограмів;

каву вагою до 0,5 кілограма;

сухе молоко, дієтичні продукти, дитяче та спеціальне харчування (за медичними показаннями) у герметичній упаковці вагою до двох кілограмів;

корм для тварин у спеціальному пакуванні (якщо вони подорожують з вами) до двох кілограмів;

побутову техніку й електроніку (смартфон, ноутбук, планшет і т.ін.) — не більше однієї одиниці.

Що стосується медикаментів для власних потреб, то до Польщі дозволяється ввозити не більше п’яти найменших упаковок кожного виду ліків. Якщо ж людина має хронічну хворобу, що потребує тривалого або постійного прийому препаратів, цей ліміт може бути збільшений. У такому разі необхідно обов’язково мати при собі відповідні медичні документи та письмово задекларувати всі лікарські засоби під час перетину кордону.

Також приватний автомобіль чи автобус можуть мати в баку до 200 літрів пального. Тоді як у переносній місткості (каністрі) можна везти до 10 літрів пального.

Особи, яким вже виповнилось 17 років, можуть провозити через кордон алкогольні вироби з такими обмеженнями:

міцні напої (з вмістом алкоголю більш як 22%) — до одного літра;

напої середньої міцності (з вмістом алкоголю до 22%) — до двох літрів;

вино — до чотирьох літрів;

пиво — до п’яти літрів.

Під обмеження також потрапляють тютюнові вироби (провозити їх можуть лише дорослі):

сигарети — до 40 штук (2 пачки);

сигари — до 10 штук;

тютюн — до 50 грамів.

Правила для українців в Польщі — останні новини:

Нагадаємо, від травня 2026 року українці в Польщі зі статусом PESEL UKR зможуть податися на нову трирічну посвідку CUKR, яка дозволяє працювати та вести бізнес без окремих дозволів.

Втім, цей документ підходить не всім, адже надається лише тим, хто раніше отримав тимчасовий захист і прибув до Польщі після 23 лютого 2022 року.

Також українцям, які вирішили остаточно повернутися з Польщі додому або переїхати до іншої країни, необхідно належним чином закрити статус тимчасового захисту — для цього слід подати заяву до гмінної адміністрації, повідомити ZUS про виїзд та закрити банківські рахунки.

Посольство України застерігає: виїзд з Польщі на термін понад 30 днів автоматично анулює захист, а при переході в іншу країну важливо спершу переконатися, що вона надасть захист після відмови від польського.

