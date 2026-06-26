Що не так із мобілізацією в Україні: в KRAKEN зробили відверту заяву

Мобілізація / © ТСН

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Мобілізацію в Україні потрібно змінити: ввести чіткі терміни служби, краще ставитися до людей, а ухилянтами хай займається поліція. При цьому повністю замінити мобілізацію рекрутингом не вдасться, бо він є лише в кількох підрозділах.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Костянтин Немічев.

Що треба змінити в мобілізації?

Військовий вважає, що армія не може обійтися без мобілізації, але зараз нею займаються ненавчені люди. Немічев наголосив, що шукати тих, хто уникає служби, мають професіонали з відповідними навичками.

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«Мобілізація необхідна для комплектування війська, проте підхід до неї потребує змін — мають бути чіткі терміни служби (контракти), а роботу з ухилянтами слід передати правоохоронним органам», — заявив Костянтин Немічев.

Він також додав, що у полку KRAKEN немає примусово мобілізованих через ТЦК. Але бували випадки, коли люди, яких примусово мобілізували в інші підрозділи, тікали звідти (йшли в СЗЧ), щоб перевестися до KRAKEN. Таким чином вони психологічно обирали шлях добровольця.

Відповідаючи на запитання про те, чому ТЦК програє рекрутингу, заступник командира полку зазначив:

«Я б розділив це питання. Рекрутинг є лише в поодиноких підрозділах, а фронт тримають близько 150 бойових бригад. Тільки за рахунок рекрутингу ми не зможемо укомплектувати всю армію, тому від мобілізації відійти не можна. Але підхід до неї треба змінити — зробити нормальне ставлення до людей».

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На думку Немічева, ТЦК залишаються потрібними для комплектування війська. Проте основна помилка полягає в тому, що мобілізацією займаються люди без відповідного навчання.

Офіцер вважає, що роботу з громадянами, які ухиляються від служби, слід перевести у правооритетне правове поле: заводити справи в ЄРДР і залучати поліцію або спецпризначенців МВС, які мають навички розшукових дій. Це дозволить уникнути силових затримань на вулицях.

Мобілізація в Украні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, і час від часу адвокати та військовозобов’язані повідомляють у соцмережах про випадки, коли під час перевірки документів додаток «Резерв+» не відкривається. Це, своєю чергою, може залежати зокрема і від якості покриття Мережі.

Раніше ми писали, що одним із найближчих нововведень може стати зменшення кількості тих чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК — про це у коментарі для ТСН.ua повідомили одразу низка народних депутатів, обізнаних про наміри посадовців Міністерства оборони України. Тобто на таку категорію чоловіків держава може звернути особливу увагу.

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