Що не так із мобілізацією в Україні: Залужний розклав по поличках

Валерій Залужний / © Associated Press

Аналогії та логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо, але зважаючи на сучасні технологічні рішення на фронті, система мобілізації не повинна залишатися на рівні доктрини Першої світової війни.

Про це сказав посол України у Великій Британії, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму виступі на європейській оборонній конференції- Defence24 Days 2026 у Варшаві, текст якого опублікувала «Українська правда».

На його думку, Україна має перейти до так званої «розумної мобілізації» — моделі, де ключову роль відіграватимуть технології, чіткі терміни служби, професійна підготовка та нові принципи ротації.

Валерій Залужний також запропонував частково передавати окремі функції приватним структурам і створювати нову оборонну систему за ізраїльським зразком — із постійною готовністю суспільства до тривалої війни.

«Без масштабної реформи армії, військової підготовки та оборонної промисловості Україна ризикує залишитися заручником застарілої системи, яка не відповідає реаліям війни майбутнього», — вважає він.

«Мобілізація — це насамперед створення необхідного потенціалу напередодні війни, створення і підготовка необхідних резервів і поповнення очевидних втрат у війни. І дійсно, саме мобілізація і її потенціал, як людський так і економічний, були запорукою успіху в випробуванні війною», — додав Залужний.

Напередодні народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив на необхідності посилювати мобілізаційні заходи у великих містах. За його словами, мобілізація повинна бути рівномірною між селами та обласними центрами.

Очільник ОП Кирило Буданов різко висловився про ухилянтів та мобілізацію. З його слів, у суспільстві виник парадокс: бажання перемоги та одночасне ухилення від мобілізації. Очільник ОП називає цю ситуацію «великою проблемою».

