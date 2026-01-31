Що не варто робити, намагаючись зігрітися взимку – МВС

Мати та дитина / © iStock

В Україні тримаються морози, і багато людей намагаються зігрітися будь-якими способами. Але важливо пам’ятати: алкоголь — не варіант. Він лише створює ілюзію тепла і насправді підвищує ризик переохолодження.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці громадян закликають дотримуватися базових правил безпеки під час холодної погоди та не довіряти поширеним міфам про зігрівання.

Фахівці наголошують, що алкоголь не допомагає зігрітися, а навпаки підвищує ризик переохолодження. Також небезпечними можуть бути надмірні фізичні навантаження на холоді, які призводять до швидкого виснаження організму.

Для збереження тепла рекомендується одягатися у кілька шарів, надаючи перевагу натуральним тканинам або термоодягу. У разі переохолодження зігріватися слід поступово, уникаючи різких перепадів температур. Під час сну важливо мати окремі сухі теплі шкарпетки та одяг.

Окремо наголошується на небезпеці використання газу чи відкритого вогню для обігріву приміщень. Такі способи можуть призвести до пожеж або отруєння чадним газом.

У інформаційних матеріалах зібрано найпоширеніші міфи про зігрівання взимку та надано поради, як діяти правильно, щоб зберегти тепло і не нашкодити здоров’ю. Фахівці закликають обирати лише безпечні способи обігріву.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чим посипати доріжки від льоду та були поради, як усе зробити якісно.