Що отримає Росія у разі контролю над Донбасом: яку цінність має регіон

Корисні копалини України / © Getty Images

Україна володіє значними запасами корисних копалин — від вугілля та газу до літію, титану й рідкісних елементів. Найбільш насичені ресурсами регіони зосереджені на південному сході країни, де історично сформувалася потужна промислова й гірничодобувна база.

Про це йдеться у матеріалі NZZ.

За інформацією західних ЗМІ, розроблений у США “мирний план” передбачає збереження за Росією окупованих територій, включно з усім Донбасом. Якщо такий сценарій буде реалізований, Україна ризикує втратити не лише території, а й значну частину свого ресурсного потенціалу, який має стратегічне значення як для самої країни, так і для Європейського Союзу.

Вугілля: основа індустріального Донбасу

Донбас є головним вугільним басейном України вже понад два століття — першу шахту тут відкрили ще 1796 року. Загальні підтверджені запаси кам’яного вугілля на окупованих нині територіях оцінюються у 27,6 млрд тонн. Ще близько 8 млрд тонн вважаються перспективними, але недостатньо дослідженими. Через воєнний стан ці дані нині засекречені.

За оцінками Держгеонадр, у разі повної втрати Донбасу Україна втратить контроль над приблизно 67% своїх вугільних запасів — без урахування територій, окупованих Росією ще з 2014 року. Більшість із майже 150 шахт уже перебувають під контролем РФ.

2021 року Україна видобула 29 млн тонн вугілля, з яких 41% припадало на нині окуповані або потенційно загрожені регіони. При цьому галузь залишається проблемною: більшість шахт технічно застарілі, небезпечні та економічно збиткові. Водночас приватизовані й модернізовані шахти Дніпропетровської області у 2021 році забезпечували понад половину всього видобутку в країні й залишаються поза досяжністю РФ.

Літій, рідкісні метали та титан

Перехід до “зеленої” енергетики неможливий без літію — ключового елемента для акумуляторів. Україна має одні з найбільших запасів літію в Європі. За оцінками, українських родовищ літію та графіту вистачило б для виробництва батарей для приблизно 20 млн електромобілів.

Відомо щонайменше про чотири родовища літію, два з яких розташовані на окупованих територіях у Донецькій та Запорізькій областях. Наразі жодне з них не розробляється промислово. Водночас експерти зазначають, що рівень геологічної розвідки в Україні залишається недостатнім, а потенціал — значно більшим за нині відомий.

Окрім літію, на окупованих територіях зосереджені поклади танталу, ніобію, рубідію, цезію та інших критично важливих елементів. За даними британського центру CEOBS, в Україні ідентифіковано 37 родовищ критичних мінералів, з яких вісім перебувають на окупованих землях. До повномасштабного вторгнення працювало лише одне з них.

Україна також посідає провідні позиції в Європі за запасами урану, марганцю, титану та залізної руди. Основні залізорудні родовища розташовані на сході від Дніпра, далеко від лінії фронту, хоча частина з них — у Криму та на тимчасово окупованих територіях.

Газ, нафта й атомна енергетика

Україна має треті за величиною запаси природного газу в Європі, однак вони розроблені лише частково. Основні родовища зосереджені на північному сході, заході країни та на шельфі Чорного моря. Наразі Росія контролює близько 20% газових запасів України та приблизно 150 газовидобувних підприємств.

Водночас проблема України сьогодні — не дефіцит газу, а обмежений попит і складнощі з реалізацією. Подібна ситуація і з нафтовими запасами, значна частина яких зосереджена в регіонах, не охоплених бойовими діями, тоді як кримські родовища вже перебувають під контролем РФ.

Україна також залишається найбільшою в Європі країною за запасами урану й покриває близько половини своїх енергетичних потреб за рахунок атомної генерації. Основні уранові родовища розташовані в центральній частині країни та не перебувають у зоні бойових дій.

Сільське господарство: чорнозем як стратегічний ресурс

Україна володіє близько 25% світових запасів чорнозему — однієї з найродючіших ґрунтових порід у світі. Це робить країну одним із ключових гравців глобального аграрного ринку, зокрема у виробництві пшениці, соняшнику та ріпаку.

З початку повномасштабної війни площі посівів пшениці скоротилися з 7,3 млн га у 2021 році до 6,3 млн га. За оцінками компанії One Soil, Росія нині контролює близько 1,6 млн га українських пшеничних полів — чверть усіх посівів. У 2025 році на окупованих територіях було зібрано приблизно 7,2 млн тонн пшениці, що становить близько 25% загального обсягу виробництва в Україні.

Крім того, під контролем РФ перебувають 18% посівів ріпаку та 15% — соняшнику.

Ціна можливого “миру”

У разі примусової втрати Донбасу та інших окупованих територій Україна ризикує втратити доступ до значної частини своїх природних ресурсів. Навіть якщо багато з них наразі не розробляються, у довгостроковій перспективі це означатиме ослаблення економічного потенціалу, втрату індустріальної бази та зменшення можливостей для післявоєнного відновлення.

Таким чином, питання територій у потенційному “мирному плані” — це не лише про кордони, а й про контроль над ресурсами, які визначатимуть економічне майбутнє України на десятиліття вперед.

Нагадаємо, представники США вимагають, щоб Україна поступилася неокупованою територією у Донецькій та Луганської областях як умова для мирних переговорів з Росією.