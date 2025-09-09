ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
221
2 хв

Що підвело українців на початку війни: пояснення історика

Упевненість в тому, що війна швидко закінчиться, стала пасткою для українців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ярослав Грицак

Ярослав Грицак

На початку війна провокує завищені очікування. А це — надмірні розчарування в майбутньому.

Про це розповів український історик й публіцист Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, так відбувалося під час Першої світової: спершу було відчуття, що війна швидко скінчиться, буде швидка перемога. Це було загальне відчуття — масовий ентузіазм у всіх країнах, столицях.

«У нас було те саме, і це, думаю, нас сильно підвело. Тому що в нас було відчуття, що або ми будемо пити каву на узбережжі в Севастополі, або будемо марширувати Червоною площею, як переможне військо. Очевидно, що це нереально. Але це, власне, завищенні очікування, їхня загроза, що вони породжують надмірні розчарування», — завершив Грицак.

Раніше Грицак сказав, що Україна перебуває «на початку кінця війни», в завершальній фазі.

Але невідомо, як довго ця фаза може тривати. Історик пригадав Першу світову війну, яка фактично складалася з трьох умовних фаз: бліц-криг, який провалюється, далі затяжна частина і момент, ко буде вирішуватися доля війни.

«Класичний випадок — це Корейська війна. Перемовини почалася у 1949 році, а завершилася в 1953 війна, тому що Сталін помер. Російська сторона буде затягати як можна довше, поки Путін при владі, бо треба змусити до цих перемовин. Але я кажу, що коли ведуться перемовини, це означає, що ми вже десь на початку кінця», — пояснив Грицак.

221
