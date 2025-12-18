Що подарувати на Різдво та Новий рік: варіанти речей з сенсом

Варіанти подарунків на свята / © Unsplash

Організація UAnimals показала колекцію святкових подарунків до свят.

Це речі, через які волонтери порушують важливі зоозахисні теми, а весь прибуток іде організації UAnimals на порятунок тварин від війни.

Брелок «Коник з Хортиці» — аксесуар у формі традиційного українського коника, виготовлений з переробленого пластику, зібраного волонтерами та волонтерками на найбільшому острові Дніпра.

Пластик зібрали під час масштабної акції з прибирання Хортиці понад 150 волонтерів і волонтерок UAnimals. Тоді вдалося зібрали понад шість тонн сміття. Аксесуар можна використовувати як дармовис, прикрасу для одягу або ялинкову іграшку — в будь-якій варіації коник залишається символом українського коріння, історії та носієм культурного коду.

Ціна: 1 150 гривень.

Ялинкові прикраси «Мишенятка від Ганни Іванівни» — це серія різдвяних іграшок у межах колаборації бренду Animalism та Ганни Іванівни з Миколаєва, яка через війну вимушено переїхала з рідного міста до Києва. Тут жінка не опустила рук і започаткувала власну справу з продажу м’яких іграшок.

Мишенята можуть стати гарним презентом для власників тварин, прикрасою на ялинку та просто подарунком для тих, кому не вистачає щемливих і теплих історій. З кожної проданої іграшки половина грошей іде на порятунок тварин від війни, інша половина становить гонорар Ганни Іванівни.

Ціна одного мишеняти — 400 гривень, ціна ялинкового набору — 1 200 гривень.

Шкарпетки «Хеппі нью кінь» — яскравий новорічний акцент, який легко працює і самостійно, і як частина подарункового боксу.

Різдвяний принт із зображенням головного символу нового року сподобається людині, яка любить яскраві й затишні речі.

Ціна: 220 гривень.

Плед «Хохуля та їжак» — частина колекції про червонокнижних тварин, які зникають через війну або людську недбалість. Хохуля — найдавніша представниця сучасної фауни Європи, має статус реліктового виду під загрозою зникнення та охороняється довгим переліком природоохоронних документів. Їжак вухатий — ще один зникомий вид, якого зрідка можна було зустріти в Луганській і Донецькій областях. Нині через війну невідомо, чи колись ми побачимо цю рідкісну тварину.

Плед із зображенням цих надзвичайних тварин нагадує про те важливе, що ми втрачаємо та мусимо зберегти попри все. У холодну пору він зігріє, а в теплу стане стильним і яскравим покривалом для ліжка.

Ціна: 3 300 гривень.

Футболка Лелека — також частина колекції «Червонокнижні». На ній зображений чорний лелека — рідкісний вид, який охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори (CITES), що вимирають, Боннською і Бернською конвенціями.

Образ лелеки тут є символом крихкої природи, надії та дому — важливих місць, до яких ми всі обов’язково повернемося.

Ціна: 1 400 гривень.

М’які іграшки Вікі та Смайлик — подарунок, який в ігровій і доступній формі допоможе батькам поговорити зі своїми дітьми про складні та важливі речі: про добро та зло, війну і страждання тварин.

Собаку Вікі та коня Смайлика врятувала від війни команда UAnimals та інші волонтери. Після важких випробувань і боротьби за життя тварини отримали шанс на безпечніше та щасливіше майбутнє. Їхні історії — про співчуття, турботу й любов до всього живого. Разом з іграшками команда Animalism створила казки про Вікі та Смайлика, які озвучила українська акторка театру й кіно Ірма Вітовська-Ванца.

Ціна: Вікі — 1 299 гривень, Смайлик — 1 499 гривень.

Ліс і природа для багатьох стають місцем відновлення: простором, де можна побути собою, зупинитися і зібратися для нового старту. Через цю колекцію бренд Animalism проводить паралель між силою природи та внутрішньою опорою людини і нагадує: так само, як ми відновлюємося завдяки природі, ми можемо знаходити й підтримувати силу в собі. Водночас колекція закликає бути вдячними своїм місцям сили та берегти все живе.

Ціна пледу — 3 300 гривень, світшотів — 2 700 гривень.

100% прибутку з речей благодійного бренду Animalism спрямовується в організацію UAnimals на порятунок тварин від війни.