Що потрібно, аби зняти напруженість довкола ТЦК: Подоляк назвав ключовий фактор

ТЦК сьогодні одночасно вирішують проблему мобілізації, яка дуже необхідна державі, а з іншого боку — створюють негативний емоційний фон. Головним інструментом заохочення людей до служби має стати фінансова мотивація.

Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Мобілізація та війна — це вкрай непопулярно. Безумовно, там будуть ексцеси й інциденти, і кожен треба розбирати окремо. Друга важлива складова: все це непопулярно, але працює лише одна технологія — фінансування», — Подоляк.

За словами Подоляка, тим, хто рекрутується, виплати мають бути швидкими й великими.

«Люди мають розуміти, що це непопулярно, але вони та їхні сім’ї матимуть компенсації. Тільки по цьому шляху треба йти», — запевняє Подоляк.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів — до 2 серпня 2026 року. Відповідні укази президента подав до Верховної Ради, а парламент підтримав їх більшістю голосів.

Це вже 19-те продовження від початку повномасштабної війни. Закони набудуть чинності з 4 травня, після завершення попереднього терміну. Рішення ухвалили через необхідність і надалі забезпечувати оборону країни.

