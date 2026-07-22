ЗСУ змінили перебіг війни / © Associated Press

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ЗСУ перехопили ініціативу на фроні, але Україна потребує значно більше засобів для перехоплення російської балістики, адже наявних систем Patriot і ракет до них недостатньо.

Про це пише Atlantic Council.

Україна вже зараз відчуває гостру нестачу ракет Patriot. Саме ці системи залишаються єдиними, здатними стабільно перехоплювати російські балістичні ракети. Через це Росія активно застосовує їх для ударів.

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«Навіть маючи ліцензію на виробництво ракет Patriot, Україні знадобиться час, щоб побудувати об’єкти та перехоплювачі. Європейські країни, такі як Греція, які мають ракети Patriot, термін служби яких наближається до кінця, повинні швидко продати їх Україні», — заявила співробітниця Євразійського центру Атлантичної ради Леслі Шедд.

Водночас, як пише медіа, Україна навчилася масово виробляти дешеві та ефективні дрони, які можуть обходити російські системи радіоелектронної боротьби й швидко модернізуються відповідно до нових загроз. За словами військових, хоча російських солдатів на фронті приблизно у сім разів більше, їхні втрати вбитими та пораненими у шість разів перевищують українські.

«А ще війна вкотре довела: економіка — це теж зброя. Ізоляція та санкції важливі, але їхня ефективність підточується обхідними шляхами через так звані дружні Росії країни, зокрема Китай та Індію», — додала експертка.

Нагадаємо, у Пентагоні розглядають можливість перенаправлення зброї та обладнання, які раніше були виділені для України, назад до американських арсеналів. Це може означати, що мільярди доларів, призначені на підтримку Києва, будуть використані для поповнення власних запасів США.

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