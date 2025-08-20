Що приховує дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років: думка демографині Лібанової

Виїзд за кордон / © ТСН.ua

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова прокоментувала заяву президента про можливість дозволити чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Telegraf.

За словами експертки, така ініціатива може видаватися позитивним сигналом, але не гарантує бажаного ефекту. “Сигнал позитивний, але не кожен позитивний сигнал призводить до позитивних наслідків. Теоретично це може бути, оскільки мобілізація від 25 років, і наче як можна дозволити [виїзд за кордон до 22 років]. Але виникає запитання: чи повернуться ці люди?” — зазначила Лібанова.

Вона підкреслила, що мобілізація — складний процес і неможливо його ігнорувати.

“Мобілізація – дуже неприємна річ. Я розумію. Ми не хочемо, щоб наші хлопці йшли на фронт, але ж це треба, бо інакше нічого не буде. Починають наводити приклад Ізраїлю… Послухайте, люди добрі, ну там та сама проблема, що й у нас. Поговоріть з тими, хто там буває”, — пояснила Лібанова.

Вона нагадала про початок повномасштабної війни, коли 200 тисяч чоловіків приїхали до України для участі в бойових діях, але зазначила, що з часом частина добровольців втомилася.

“У перші два тижні повномасштабної війни 200 тисяч чоловіків приїхали сюди воювати. Це також був приклад, але люди втомилися. Найбільш пасіонарних, можливо, більшості вже немає”, — сказала експертка.

Лібанова категорично виступає проти зниження мобілізаційного віку з демографічних міркувань: “Я категоричний противник того, щоб знижувати мобілізаційний вік. Категоричний. Це з демографічних міркувань не можна робити. Але тут… Я боюся… [що не всі повернуться]”.

На думку експертки, батьки, які вивозять дітей за кордон, обґрунтовують свої дії побоюваннями щодо можливого зниження мобілізаційного віку.

“Просто я чому питаю, чи позитивний це сигнал. Я спілкувалася з батьками, які в 17 років вивозять своїх дітей за кордон, і вони мені наводили аргумент, що попри те, що мобілізація від 25 років, немає гарантії, що завтра її не зроблять, наприклад, від 20 чи навіть від 18 років. І тут президент заявляє, що, виявляється, за одним його розпорядженням можна дозволити виїзд за кордон до 22 років. З одного боку, влада наче як хотіла дати послаблення, а з іншого, лише підтвердила аргументи тих батьків, які бояться, що все швидко може змінитися”, — додала Лібанова.

Вона також наголосила, що основна загроза пов’язана не з теперішніми ініціативами, а з довгостроковими наслідками війни: “Направду, побоювання мають бути пов’язані з іншим: війна не закінчиться через два роки, а хлопцям вже буде 25”.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що до кінця тижня Кабінет міністрів може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років.