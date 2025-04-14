Діти

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В окремих країнах, якщо є загроза здоров’ю чи розвитку дитини, компетентні органи можуть тимчасово вилучили дитину з родини за рішенням соціальних служб або суду.

Про це повідомила пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України.

Зазвичай, такі рішення зазвичай приймають соціальні служби або суди в разі насильства над дитиною, загрози її благополуччю, відмови від лікування, неналежного догляду чи порушення батьківських обов’язків.

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У багатьох країнах також забороняється залишати дітей до 12 років без нагляду дорослих. Також третя сторона, наприклад, сусіди або соціальні працівники, можуть звернутися зі скаргою, що призведе до тимчасового вилучення дитини.

У разі, якщо дитину тимчасово вилучають, громадянам України слід звертатися до Посольства або Консульства України в країні перебування. Українські дипломати допоможуть з’ясувати обставини вилучення, нададуть консультації щодо місцевого законодавства і пояснять, як отримати безкоштовну правову допомогу.

Вони також інформують про правозахисні організації, які можуть допомогти у таких випадках. Консульства не можуть брати участь у судових справах, представляти інтереси громадян у цивільних чи кримінальних справах, чи бути юристами. Вони лише допомагають у питаннях, пов’язаних з правами громадян України за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що діти дипломатів навчатимусь за кордоном за кошти українців.