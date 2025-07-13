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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Що робити, якщо під час перевірки не працює "Резерв+" — порада від Міноборони

Під час технічних збоїв у додатку “Резерв+” українцям радять мати при собі збережений військовий документ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Застосунок "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

Українцям рекомендують заздалегідь завантажити електронний військово-обліковий документ у форматі PDF, щоби мати змогу пред’явити його навіть під час технічних збоїв у застосунку “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час ефіру національного телемарафону.

Це особливо важливо для тих, хто може перетинати кордон або має показати документи під час перевірки.

“Військово-обліковий документ у PDF завантажується в будь-якому зручному для вас форматі, на телефон. Як ви бажаєте. І для таких випадків, коли іноді стаються подібні збої, ми рекомендуємо мати під рукою завантажений PDF”, – зазначила Черногоренко.

За її словами, така практика вже активно використовується: багато користувачів завантажують файл заздалегідь, аби мати змогу показати його навіть без доступу до застосунку. Це, зокрема, важливо під час перетину кордону чи перевірок у публічних місцях.

Нагадаємо, деякі громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично за допомогою застосунку “Резерв+”. ТСН.ua розповідає, хто може оформити її автоматично.

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